સુરતના આર્થિક ક્ષેત્રમાં રૂ. ૧,૧૮૫ કરોડના ૨૪ રોડ અપગ્રેડ પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી

ગાંધીનગર: સુરત આર્થિક ક્ષેત્રમાં કનેક્ટિવિટી અપગ્રેડ કરવા માટે રૂ. ૧,૧૮૫ કરોડના રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કામોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ પગલાને “વિકસિત ગુજરાત@૨૦૪૭” તરફના  રોડમેપના ભાગ રૂપે વર્ણવ્યું છે.

૩૮૩ કિલોમીટરની કુલ લંબાઈમાં ૨૪ કામોને આવરી લેતા આ પ્રોજેક્ટ્સ સુરત, ભરૂચ, નવસારી, વલસાડ, તાપી અને ડાંગ સહિત SERનો ભાગ બનેલા જિલ્લાઓમાં અમલમાં મૂકવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ જિલ્લાઓ મળીને ગુજરાતના એકંદર આર્થિક વિકાસમાં ૩૫ ટકાથી વધુ ફાળો આપે છે.

નિર્ણયની જાહેરાત કરતા, મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે આ પહેલ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આપવામાં આવેલા “વિકસિત ભારત@૨૦૪૭” ના રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિકોણ સાથે સુસંગત છે અને તેનો હેતુ દક્ષિણ ગુજરાતમાં માળખાગત વિકાસને મજબૂત બનાવવાનો છે.રોડ અપગ્રેડેશન પ્રોજેક્ટ્સ સંતુલિત અને વ્યાપક વિકાસ માટે રાજ્યભરમાં છ ગ્રોથ હબ વિકસાવવા માટે તૈયાર કરાયેલા પ્રાદેશિક આર્થિક માસ્ટર પ્લાનનો એક ભાગ છે.

આ યોજનાઓ ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન ફોર ટ્રાન્સફોર્મેશન (GRIT) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેની સ્થાપના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, નવીનતા, વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ પર આધારિત લાંબા ગાળાના અને પરિણામલક્ષી વિકાસની યોજના બનાવવા માટે કરવામાં આવી હતી. રોડમેપ હેઠળ, રાજ્યએ સતત આર્થિક વિકાસ દ્વારા અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવીને “કમાણી સારી – જીવન સારી” ના ઉદ્દેશ્યને અપનાવ્યો છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અપગ્રેડથી સુરત, તાપી, વલસાડ, ભરૂચ અને નવસારી જેવા જિલ્લાઓમાં મુખ્ય ઔદ્યોગિક કેન્દ્રો અને ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ (GIDC) વિસ્તારો વચ્ચે જોડાણમાં સુધારો થશે. સુધારેલા રસ્તાઓ લોજિસ્ટિક્સ કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરશે અને માલ અને કામદારોની સરળ અવરજવરને સરળ બનાવશે તેવી અપેક્ષા છે.

સરકારે કહ્યું કે આ વિકાસ કાપડ, રસાયણો, પેટ્રોકેમિકલ્સ અને હીરા ઉદ્યોગ સહિતના ક્ષેત્રોને ટેકો આપશે, જે આ પ્રદેશમાં મજબૂત હાજરી ધરાવે છે. ઔદ્યોગિક એકમો જેમ કે માછીમારી, હજીરા બંદર સંબંધિત કામગીરી, ખાંડ ફેક્ટરીઓ, સુમુલ ડેરી, પાપડ ઉત્પાદન એકમો અને ખાણકામ અને લિગ્નાઇટ પ્રોજેક્ટ્સને પણ સુધારેલા જોડાણનો લાભ મળવાની અપેક્ષા છે. કડોદ, કડોદરા, જોલવા, માંગરોળ, કોસંબા અને તરસાદ જેવા મહત્વપૂર્ણ GIDC એસ્ટેટ સાથે જોડાણ પણ મજબૂત થશે. સુધારેલા રોડ નેટવર્કથી આ પ્રદેશમાંથી કૃષિ પેદાશોનું પરિવહન સરળ બનવાની પણ અપેક્ષા છે, જેનાથી ખેડૂતો પાક અને માલસામાનને બજારોમાં વધુ ઝડપથી અને કાર્યક્ષમ રીતે પરિવહન કરી શકશે, જેનાથી કૃષિ ક્ષેત્રને વધારાનો ટેકો મળશે.

સિદ્ધનાથ મહાદેવ, શબરી ધામ, પાંડવ ગુફા, અંજની કુંડ અને સંજાણ ખાતે પારસી અગિયારી સહિતના ધાર્મિક સ્થળો મુલાકાતીઓ માટે વધુ સુલભ બનવાની અપેક્ષા છે. સાપુતારા, વિલ્સન હિલ્સ અને મહાલના જંગલો જેવા પ્રવાસન અને ઇકો-ટુરિઝમ સ્થળોમાં પણ સુલભતામાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. સરકારે જણાવ્યું હતું કે રોડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અપગ્રેડથી આ પ્રદેશમાં ઉભરતા ક્ષેત્રોને પણ ટેકો મળશે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં હીરા, પેટ્રોકેમિકલ્સ, રસાયણો, કાપડ અને મત્સ્યઉદ્યોગ જેવા પરંપરાગત ક્ષેત્રો પણ સામેલ છે.

રાજ્ય સરકારના જણાવ્યા મુજબ, સુરત આર્થિક ક્ષેત્રને રાજ્ય માટે વ્યૂહાત્મક વિકાસ એન્જિન તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય 2047 સુધીમાં $3.5 ટ્રિલિયન રાજ્ય અર્થતંત્ર બનાવવાનો છે.

