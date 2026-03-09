ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈ કેટલા અમિર છે?

ઈરાનની રાજનીતિમાં હાલમાં એક નવું નામ વૈશ્વિક ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. Mojtaba Khameneiને દેશના નવા સુપ્રીમ લીડર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા બાદ તેમની સંપત્તિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણો અંગે ચર્ચા વધુ તેજ બની ગઈ છે. તેઓ ઈરાનના પૂર્વ સુપ્રીમ લીડર Ali Khameneiના પુત્ર છે અને ઘણા વર્ષોથી દેશની રાજકીય વ્યવસ્થામાં પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. નવા સુપ્રીમ લીડર તરીકે તેમની પસંદગી બાદ દુનિયાભરમાં તેમની સંપત્તિ અને વૈશ્વિક પ્રોપર્ટી નેટવર્ક વિશે અનેક રિપોર્ટ્સ સામે આવી રહ્યા છે.
અંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર મોજતબા ખામેનેઈ સાથે જોડાયેલું એક મોટું રોકાણ અને પ્રોપર્ટી નેટવર્ક યુરોપ તથા ખાડી દેશોમાં ફેલાયેલું હોવાનું કહેવાય છે. ખાસ કરીને બ્રિટન, યુએઈ અને યુરોપના કેટલાક શહેરોમાં આ નેટવર્ક દ્વારા કરોડો ડોલરની સંપત્તિ ખરીદવામાં આવી હોવાનું દાવો કરવામાં આવે છે. જોકે આ તમામ દાવાઓની સત્તાવાર પુષ્ટિ હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી.
લંડનના પ્રખ્યાત રહેણાંક વિસ્તાર Bishops Avenueને વિશ્વભરમાં “બિલિયોનેર રો” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં આવેલા ઘણા ભવ્ય બંગલાઓ અને હવેલીઓ એવી કંપનીઓના નામે નોંધાયેલ હોવાનું કહેવાય છે, જેમનો સંબંધ મોજતબા ખામેનેઈ સાથે જોડાયેલા રોકાણ નેટવર્ક સાથે હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર અહીંની એક ભવ્ય હવેલી 2014માં લગભગ 33.7 મિલિયન પાઉન્ડમાં ખરીદવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત Dubaiમાં અનેક લક્ઝરી વિલા અને રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ હોવાનો પણ દાવો કરવામાં આવે છે. ખાડી ક્ષેત્રમાં ઝડપથી વિકસતા રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં મોટા પાયે રોકાણ કરવામાં આવ્યું હોવાની ચર્ચા છે. કેટલાક અહેવાલોમાં જણાવાયું છે કે આ રોકાણોમાં ઉચ્ચ સ્તરની રહેણાંક પ્રોપર્ટી, હોટેલ્સ અને વ્યાવસાયિક ઇમારતોનો સમાવેશ થાય છે.
યુરોપમાં પણ આ રોકાણ નેટવર્કનો વ્યાપ હોવાનું કહેવાય છે. Germanyમાં હોટેલ ઉદ્યોગમાં રોકાણ તેમજ Mallorca જેવા લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળોમાં પર્યટન પ્રોપર્ટીઓ ખરીદવામાં આવી હોવાના દાવાઓ કરવામાં આવ્યા છે. આ તમામ સંપત્તિઓ સીધા તેમના નામે નથી પરંતુ અલગ-અલગ કંપનીઓ અને ભાગીદારોના નામે હોવાની ચર્ચા થાય છે.
કેટલાક આંતરરાષ્ટ્રીય અહેવાલો મુજબ મોજતબા ખામેનેઈ સાથે જોડાયેલા આ સમગ્ર નેટવર્કની કુલ સંપત્તિ અબજો ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. કેટલાક અંદાજો અનુસાર તેમની વ્યક્તિગત સંપત્તિ લગભગ 3 અબજ ડોલર સુધી હોઈ શકે છે. જોકે આ આંકડાઓની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ નથી અને નિષ્ણાતો કહે છે કે આ માહિતી મોટા ભાગે તપાસ અહેવાલો અને મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે.
વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે આ નેટવર્કમાં ઘણી સંપત્તિઓ સીધી રીતે તેમના નામે નથી. તેની જગ્યાએ શેલ કંપનીઓ, રોકાણ ફર્મો અને સહયોગીઓના માધ્યમથી આ પ્રોપર્ટીઓ રાખવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવે છે. આવી વ્યવસ્થાથી સંપત્તિનો સાચો માલિક કોણ છે તે ઓળખવું મુશ્કેલ બની જાય છે.
આ રોકાણોમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા નાણાં અંગે પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. કેટલીક તપાસ રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ પૈસાનો એક ભાગ ઈરાનના તેલ વેપારથી મળતી આવક સાથે જોડાયેલો હોઈ શકે છે. જોકે આ મુદ્દે પણ કોઈ સત્તાવાર પુરાવા જાહેર થયા નથી.