‘મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં ટૂંક સમયમાં મોટો ફેરફાર…’ : ભાજપ

રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના અધ્યક્ષ શરદ પવારે મંગળવારે બપોરે જાહેરાત કરી કે તેઓ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ પરથી રાજીનામું આપી રહ્યા છે. તેમણે પદ પરથી રાજીનામું આપવાની વાત કરી હતી, જે બાદ ભાજપે રાજકારણમાં મોટા ફેરફારની શક્યતા વ્યક્ત કરી હતી. પત્રકારો સાથે વાત કરતા ભાજપના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ દિલીપ ઘોષે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં મોટો બદલાવ આવવાનો છે. મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં લાંબા સમયથી ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. કેટલીક વાતો ચાલી રહી છે. તેનું આ પરિણામ છે. ઘોષે કહ્યું કે એનસીપીનું અસ્તિત્વ સંકટમાં છે, શરદ પવાર પોતાની સત્તા ગુમાવી રહ્યા છે. પવાર જે રીતે સત્તા સાથે ચાલતા હતા, તે સત્તા હવે જોખમમાં છે. મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં મોટો બદલાવ આવવાનો છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે તેમને લાગે છે કે ત્યાંના લોકોએ જેના આધારે મતદાન કર્યું હતું તેના આધારે રાજકારણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

નોંધપાત્ર રીતે, મંગળવારે બપોરે શરદ પવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ છોડી રહ્યા છે. તેમણે પદ પરથી રાજીનામું આપવાની વાત પણ કરી હતી. પવારે કહ્યું હતું કે હવે હું ઈચ્છું છું કે એનસીપીની જવાબદારી કોઈ અન્ય સંભાળે. મેં ઘણા વર્ષોથી પાર્ટીની જવાબદારી નિભાવી છે અને હવે હું પાર્ટીનું નેતૃત્વ કરવા માંગતો નથી. તેમણે કહ્યું કે તેઓ રાજકારણમાં સક્રિય રહેશે, પરંતુ પાર્ટી અધ્યક્ષ પદ પરથી નિવૃત્ત થવા માંગે છે.

I have resigned from my post of National General Secretary and I have sent my resignation to NCP chief Sharad Pawar. All office bearers of Thane NCP have also resigned after Pawar Saheb’s announcement (to resign from the post of party chief): NCP leader Jitendra Awhad to ANI… pic.twitter.com/VBrtFCuaNs

