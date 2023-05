સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કહ્યું – સમલૈંગિક યુગલોની ચિંતા અંગે સમિતિ બનાવવા માટે તૈયાર

સમલૈંગિક લગ્ન સંબંધિત અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે સમલૈંગિક યુગલોને થતી સમસ્યાઓની તપાસ કરવા માટે એક પેનલની રચના કરવામાં આવશે. કેબિનેટ સચિવની અધ્યક્ષતામાં આ પેનલની રચના કરવામાં આવશે. મહેતાએ અરજદારને સૂચનો આપવા પણ કહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે અરજદારો તેમના સૂચનો આપી શકે છે જેથી સમિતિ તેની નોંધ લઈ શકે.

Supreme Court Constitution Bench begins hearing on a petition related to same-sex marriage.

Solicitor General Tushar Mehta apprises SC that a committee headed by the cabinet secretary will be constituted to look at the issues faced by the same-sex couple.

SG Mehta says…

— ANI (@ANI) May 3, 2023