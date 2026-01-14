ઓનલાઇન મહિલાથી મિત્રતા પડી ભારે, યુવકે ગુમાવ્યા રૂ. 1.92 કરોડ

લખનૌઃ શહેરમાંથી એક મોટો સાયબર ફ્રોડનો મામલો સામે આવ્યો છે. અહીં એક વ્યક્તિની ઓનલાઈન મળી આવેલી એક મહિલાથી વોટ્સએપ પર થયેલી મિત્રતા મોટી સાયબર છેતરપિંડીમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી, જેમાં તેને રૂ. 1.92 કરોડનું નુકસાન થયું હતું. વધુ મોટો ઝટકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે પોલીસે શોધી કાઢ્યું કે ‘મહિલા’ હકીકતમાં એક પુરુષ હતો, જેણે ખોટી ઓળખ બનાવીને તેને ફસાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
પોલીસના જણાવ્યાનુસાર આરોપી ઇમરાન ગાજી (ઉંમર 34), જે ગુડંબા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મિશ્રિપુર ડિપો વિસ્તારનો રહેવાસી છે, તેની મંગળવારે ધરપકડ કરવામાં આવી છે.2 જૂન, 2025એ પીડિત શલભ પાંડે દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદ મુજબ આરોપીએ વોટ્સએપ પર પોતાનું નામ ભાવિકા શેટ્ટી બતાવી પરિચય આપ્યો હતો અને નિયમિત વાતચીત શરૂ કરી હતી. ધીમે-ધીમે તેણે પાંડેને ઊંચા રિટર્ન આપતી યોજનાઓમાં રોકાણ કરવા માટે રાજી કર્યો હતો. આ દાવાઓ પર વિશ્વાસ કરીને પાંડેએ વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં કુલ રૂ. 1.92 કરોડ ટ્રાન્સફર કરી દીધા, પરંતુ બાદમાં તેને ખબર પડી કે તેની સાથે છેતરપિંડી થઈ છે.
IT એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધાયો
સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા તેમ જ IT એક્ટની કલમ 66(ડી) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, જે કોમ્પ્યુટર દ્વારા ખોટી ઓળખ બનાવીને કરાતી છેતરપિંડી સંબંધિત છે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે પૂછપરછ દરમિયાન આરોપી ઇમરાન ગાજીએ ખુલાસો કર્યો હતો કે એક્સિસ બેંકમાં તેનું ખાતું ફ્રીઝ થઈ ગયા બાદ તેણે શહજાદ નામના એક સાગરિતની મદદથી નકલી આધાર અને પેન કાર્ડ બનાવડાવ્યા અને તેને આધારે અનેક બેંક ખાતાઓ ખોલ્યાં, જેના દ્વારા તે છેતરપિંડીની રકમ હાંસલ કરતો રહ્યો હતો.