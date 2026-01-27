ફ્રાન્સમાં પ્રથમ હિન્દુ મંદિર, BAPSએ મોકલેલી પ્રથમ શિલાનું પૂજન

પેરિસ: ફ્રાન્કો-ભારતીય સાંસ્કૃતિક સહયોગ એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ બન્યો કારણ કે ભારતથી પ્રથમ પથ્થરો પેરિસમાં બુસી-સેન્ટ-જ્યોર્જિસમાં નવા હિન્દુ મંદિર માટે પહોંચ્યા. ભારતમાંથી મેળવેલા અને પરંપરાગત તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરાયેલા પથ્થરો સદીઓ જૂના સ્થાપત્ય વારસાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ પથ્થરો ભારતના કુશળ કારીગરો દ્વારા હાથથી કોતરવામાં આવ્યા છે.ફ્રાન્સમાં, ભારતીય કારીગરો ફ્રેન્ચ પથ્થરના ચણતર સાથે કામ કરશે. જેમાં નોટ્રે-ડેમ કેથેડ્રલના પુનઃસ્થાપનમાં સામેલ ટીમના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. જે ભારતીય કોતરણી પરંપરાઓને ફ્રાન્સની પ્રખ્યાત પથ્થરની ચણતર કુશળતા સાથે જોડશે. આ સમારોહ પરંપરાગત રીતે કોતરવામાં આવેલા પથ્થરોના વિતરણ કરતાં વધુ ચિહ્નિત થયેલ હતો; તે સંસ્કૃતિઓ, મૂલ્યો અને જ્ઞાનના મેળાવડાનું પ્રતીક હતું.મંદિરનો વિકાસ એક વ્યાપક દ્રષ્ટિકોણના ભાગ રૂપે કરવામાં આવી રહ્યો છે જેથી માત્ર પૂજા જ નહીં. પરંતુ સંસ્કૃતિ, શિક્ષણ અને સમુદાય જોડાણ માટે પણ સમર્પિત જગ્યા બનાવી શકાય. મંદિરનું કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી, તે ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે મિત્રતાના કાયમી પ્રતીક તરીકે સ્થાપિત રહેશે. સ્થાનિક અને રાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિઓએ, સમુદાયના નેતાઓએ સાથે સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. જે ફ્રાન્સ માટે પ્રોજેક્ટના મહત્વ અને આંતરસાંસ્કૃતિક સમજણને મજબૂત બનાવવામાં તેની ભૂમિકાનું મહત્વ દર્શાવે છે.

પેરિસ મંદિર બાંધકામ પ્રોજેક્ટના CEO અને BAPS UK & Europeના ટ્રસ્ટી સંજય કારાએ જણાવ્યું, “ભારતમાંથી પ્રથમ પથ્થરોનું આગમન એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ છે. દરેક પથ્થર વારસો, પ્રેમ અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ ધરાવે છે, જે ભારતીય પરંપરાનું પ્રતીક છે જે સહિયારા આદર અને સહયોગ દ્વારા ફ્રેન્ચ એન્જિનિયરિંગનું મહત્વ દર્શાવે છે. મહંત સ્વામી મહારાજના મૂલ્યો અને દ્રષ્ટિકોણ દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે, જેમના ઉપદેશો સેવા, નમ્રતા અને સંવાદિતા પર ભાર મૂકે છે, એવા પ્રોજેક્ટનો ભાગ બનવું એ સન્માનની વાત છે જે ભારતીય અને ફ્રેન્ચ કુશળતાને સાથે લાવે છે, અને તે ફક્ત ભક્તોને જ નહીં, પરંતુ સંસ્કૃતિ, શિક્ષણ અને સંવાદિતાના સ્થળ તરીકે વ્યાપક સમુદાયને સેવા આપતા મંદિરમાં વિકસશે.”ફ્રાન્સમાં ભારતના રાજદૂત સંજીવ કુમાર સિંગલાએ આ ખાસ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. પોતાના અનુભવ શેર કરતાં કહ્યું, “આ મંદિર એક અનોખા સહયોગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ભારતમાં માસ્ટર કારીગરો દ્વારા પથ્થરો બનાવવામાં આવ્યા અને અહીં, ફ્રાન્સમાં ફ્રેન્ચ પથ્થરમાળાઓ દ્વારા તેને એકત્ર કરવામાં આવશે – જેમાંથી કેટલાકે નોટ્રે-ડેમ કેથેડ્રલના પુનઃસ્થાપનમાં પણ યોગદાન આપ્યું હતું. આ પવિત્ર સ્થાપત્ય બે મહાન પરંપરાઓનું મિલન છે, જે શ્રેષ્ઠતા અને કારીગરીમાં સહિયારા ગર્વ દ્વારા એક થયા છે. ભારતીય અને ફ્રેન્ચ કારીગરોનું મિલન આપણા લોકો વચ્ચેના સહયોગ, આદર અને મિત્રતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ ક્ષણ સંસ્કૃતિ, વારસો અને સાર્વત્રિક માનવ મૂલ્યોનો ઉજવણી છે.”

ફ્રાન્સના વિદેશ મંત્રાલયના ધાર્મિક બાબતોના સલાહકાર, રાજદૂત જીન-ક્રિસ્ટોફ પૌસેલે કહ્યું, “આ પ્રોજેક્ટ, આ મંદિરનો શિલાન્યસ ખૂબ જ નવું અને ખૂબ જ નવીન કંઈક રજૂ કરે છે. ફ્રાન્સમાં આ પ્રકારનું મંદિર પહેલી વાર બનાવવામાં આવશે.”

