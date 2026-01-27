પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન બુધવારે ગુજરાતની મુલાકાતે

અમદાવાદ: પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન 28 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના છે. તેઓ અમદાવાદ પહોંચશે, ગુરુદ્વારામાં પૂજા કરશે અને બાદમાં પંજાબમાં પાર્ટી દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવેલી કલ્યાણકારી યોજનાઓ પર મીડિયાને સંબોધન કરશે.મુલાકાતની જાહેરાત કરતા, AAP ગુજરાત સંગઠનના મહાસચિવ મનોજ સોરઠિયાએ જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી માન આ પ્રસંગનો ઉપયોગ પંજાબ સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી કલ્યાણકારી યોજનાઓ અને વિકાસ કાર્યોની વિગતો રજૂ કરવા માટે કરશે. “અમને એ જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન, જેમણે પંજાબને ‘ઉડતા પંજાબ’ના તબક્કામાંથી બહાર કાઢ્યું છે અને તેને વિકાસ અને સમૃદ્ધિના માર્ગ પર મૂક્યું છે, તેઓ આવતીકાલે ગુજરાતની મુલાકાત લેશે,” સોરઠિયાએ એક વીડિયો સંદેશમાં જણાવ્યું હતું.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી માન પંજાબમાં અમલમાં મુકાયેલી લોકો-કેન્દ્રિત પહેલો વિશે વાત કરશે અને તેમના પરિણામોની ચર્ચા કરશે, જેમાં AAP સરકાર દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા શાસન પગલાં પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. સોરઠિયાના જણાવ્યા મુજબ, મુખ્યમંત્રી માન વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ પર પ્રકાશ પાડશે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં પંજાબમાં રજૂ કરાયેલ સાર્વત્રિક આરોગ્યસંભાળ કાર્યક્રમનો સમાવેશ થાય છે, જેણે તાજેતરમાં ઘણા રાજ્યોમાં ધ્યાન ખેંચ્યું છે. “આપ પંજાબની જેમ ગુજરાતમાં પણ સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે, અને અમે ગુજરાતના લોકોને વધુ સારું શાસન પૂરું પાડવા માટે કટિબદ્ધ છીએ,” તેમણે કહ્યું.
રાજ્યમાં તેની સંગઠનાત્મક હાજરીને મજબૂત બનાવવા અને આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની તૈયારી માટે AAPના સતત પ્રયાસો વચ્ચે આ મુલાકાત યોજાવાની છે. ભગવંત માનનો ગુજરાત પ્રવાસ AAPના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે તેમની અગાઉની મુલાકાતો પછી છે.
તાજેતરના મહિનાઓમાં, બંને નેતાઓએ પક્ષના વ્યાપક સંપર્ક પ્રયાસોના ભાગ રૂપે જાહેર કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવા, પક્ષના કાર્યકરો સાથે વાતચીત કરવા અને ખેડૂતોના મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રિત કાર્યક્રમો સહિત સભાઓને સંબોધવા માટે સંયુક્ત રીતે રાજ્યની મુલાકાત લીધી છે.