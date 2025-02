બાબર આઝમે કરાચીમાં રચ્યો ઇતિહાસ રચ્યો, તોડ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, કોહલીને આપી માત

પાકિસ્તાનના દિગ્ગજ ખેલાડી બાબર આઝમે ઇતિહાસ રચ્યો છે. પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રિકોણીય શ્રેણીની અંતિમ મેચ કરાચીમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં બાબર આઝમ 29 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. પરંતુ તેણે રનનો વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો.

બાબરે ટીમ ઈન્ડિયાના વિરાટ કોહલીને પણ પાછળ છોડી દીધો. બાબર વનડેમાં સૌથી ઝડપી 6000 રન બનાવનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે.

6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ ODI runs completed! @babarazam258 is the joint-fastest to the milestone ✅🥇#3Nations1Trophy | #PAKvNZ pic.twitter.com/uwwN5FFfrO

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 14, 2025