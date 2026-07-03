ખામેનીના અંતિમ સંસ્કારમાં પુત્ર મુજતબા સામેલ નહીં થાય

ઈરાન: મોજતબા ખામેની તેમના પિતા, ઈરાનના દિવંગત સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના અંતિમ સંસ્કારમાં જાહેરમાં દેખાય તેવી શક્યતા ઓછી છે. કારણ કે અધિકારીઓ તેમની સલામતીની ખાતરી આપી શકતા નથી, એમ ભારતમાં સુપ્રીમ લીડરના પ્રતિનિધિ આયાતુલ્લાહ હકીમ ઈલાહીએ જણાવ્યું હતું. ઈલાહીએ કહ્યું કે આ નિર્ણય સંપૂર્ણપણે સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે લેવામાં આવ્યો છે. કારણ કે ઈરાન ઈઝરાયલ સાથે વધતા તણાવના પડછાયા હેઠળ એક અઠવાડિયાના અંતિમ સંસ્કાર સમારોહની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
ઈરાન સ્વર્ગસ્થ સુપ્રીમ નેતાને દફનાવવાની તૈયારી
ઈરાનના શાસક ધર્મગુરુઓ ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પ્રત્યેની જાહેર ભક્તિના પ્રદર્શન તરીકે અને તેના ક્રાંતિકારી ઉત્સાહને હજુ પણ મજબૂત રીતે પ્રગટાવવા માટે આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની માટે સામૂહિક અંતિમ સંસ્કારના દિવસોની તૈયારી કરી રહ્યા છે. યુએસ અને ઇઝરાયલ સાથેના યુદ્ધના પ્રથમ હુમલામાં તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. ઈરાનની અંદર લોકોની લાગણીઓનું વર્ણન કરતા, ઈલાહીએ કહ્યું કે ખામેનીના મૃત્યુ પછીથી દેશ શોકમાં છે, ઘણા સમર્થકો આ નુકસાનને ક્યારેય બદલી ન શકાય તેવું માને છે.
ઈલાહીએ કહ્યું કે ઈરાન અને વિદેશમાંથી લોકો અંતિમ સંસ્કાર સમારોહમાં હાજરી આપવા અને સ્વર્ગસ્થ નેતા સાથે એકતા વ્યક્ત કરવા માટે મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. યુદ્ધ પછી ઇસ્લામિક રિપબ્લિકને સમર્થન આપવા માટે અંતિમ સંસ્કાર સમારોહમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડશે. શોકના કાર્યક્રમો ઘણા દિવસો સુધી ચાલવાની ધારણા છે, ખામેનીને દફનાવવામાં આવે તે પહેલાં અનેક શહેરોમાં સરઘસો કાઢવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ઇરાન વધુ મજબૂત બન્યું છે
વધુ લશ્કરી કાર્યવાહીની ઇઝરાયલની ધમકીઓ વિશે પૂછવામાં આવતા, ઇલાહીએ દલીલ કરી હતી કે ઇરાન સંઘર્ષમાંથી વધુ મજબૂત સ્થિતિમાં ઉભરી આવ્યું છે. અંતિમ સંસ્કાર સતત પ્રાદેશિક તણાવ વચ્ચે થઈ રહ્યા છે, ઇરાને જાળવી રાખ્યું છે કે સુરક્ષા પરિસ્થિતિ હોવા છતાં આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારી આગળ વધશે.
ઇરાને કોંગ્રેસના પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને ભૂતપૂર્વ વિદેશ પ્રધાન સલમાન ખર્ગેને ભૂતપૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખમેનીના રાજ્ય અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. ખડગે કોંગ્રેસ વતી તેહરાન જશે અને શોક પત્ર લઈ જશે.
સલમાન ખુર્શીદે મુલાકાતને ફરજ ગણાવી
તેહરાનની તેમની મુલાકાતનું મહત્વ સમજાવતા, ખુર્શીદે કહ્યું કે ભારત અને ઈરાન લાંબા સમયથી સંબંધો ધરાવે છે જે મુશ્કેલ સમયમાં પ્રતિબિંબિત થવું જોઈએ. ભૂતકાળના રાજદ્વારી પડકારો દરમિયાન ઈરાન દ્વારા ભારતને આપવામાં આવેલા સમર્થનને યાદ કરતાં તેમણે કહ્યું, “જ્યારે અમને પાકિસ્તાન સાથે સમસ્યા હતી, ત્યારે હું અટલ બિહારી બાજપેયી સાથે જીનીવા ગયો હતો. તે સમયે ઈરાને અમને ખૂબ જ ખુલ્લેઆમ ટેકો આપ્યો હતો.”
ખુર્શીદે સ્વીકાર્યું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ સહિતના દેશો સાથે ભારતના સંબંધો ક્યારેક તેહરાન સાથેના તેના સંબંધોને જટિલ બનાવે છે પરંતુ કહ્યું કે ઈરાને ક્યારેય નવી દિલ્હીની સ્થિતિ વિશે ફરિયાદ કરી નથી. આ મુલાકાતને રાજદ્વારી અને માનવતાવાદી બંને રીતે ગણાવતા, ખુર્શીદે કહ્યું કે ભારતે શોકના સમયમાં ઈરાન સાથે ઊભા રહેવું જોઈએ.
અંતિમ સંસ્કાર એક નિર્ણાયક ક્ષણ
આયાતુલ્લા અલી ખામેનીની અંતિમ સંસ્કાર ઈસ્લામિક રિપબ્લિકના 47 વર્ષના ઇતિહાસમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાંની એક છે. દાયકાઓ સુધી ઈરાનનું નેતૃત્વ કરનારા ખામેનીની, તાજેતરના સંઘર્ષના પ્રારંભિક તબક્કા દરમિયાન યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલામાં હત્યા કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે નેતૃત્વ સંક્રમણ અને એક અઠવાડિયાનો રાષ્ટ્રવ્યાપી શોક શરૂ થયો હતો. ઈરાનના મૌલવી નેતૃત્વ તેહરાનમાં ઘણા દિવસો સુધી અંતિમ સંસ્કાર સમારોહની તૈયારી કરી રહ્યા છે, ત્યારબાદ કોમ અને મશહદમાં સરઘસો અને ઇરાકમાં સ્મારક કાર્યક્રમો યોજાશે.
ખામેનીના મૃત્યુથી દેશભરમાં શોક ફેલાયો છે, જે શહીદોને યાદ કરવાની શિયા પરંપરામાં મૂળ ધરાવે છે. કાળા અંતિમ સંસ્કાર પર પ્રતિબંધ