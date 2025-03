યુદ્ધવિરામ વચ્ચે ગાઝા પર ઈઝરાયલની 35 એરસ્ટ્રાઈક, 100થી વધુના મોત

ગાઝા: ઈઝરાયલે સીઝફાયર સમાપ્ત કરીને ફરી ગાઝાપટ્ટી પર એરસ્ટ્રાઈક શરૂ કરી દીધી છે. જેમાં પેલેસ્ટાઈનના 100થી વધુ લોકોના મોત થયાના અહેવાલ સામે આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે આશરે એક મહિના અગાઉ ઈઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે સંઘર્ષ વિરામની જાહેરાત કરાઇ હતી. જોકે ઈઝરાયલે ફરી હુમલા કરતાં નાગરિકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે.

In accordance with the political echelon, the IDF and ISA are currently conducting extensive strikes on terror targets belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mYZ1WBPVPG

— Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2025