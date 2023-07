પ્રેમમાં પાકિસ્તાન ગયેલી ભારતીય યુવતીએ નસરુલ્લા સાથે કરી લીધા લગ્ન ?

ભારતથી પાકિસ્તાન પહોંચેલી ભારતીય યુવતી અંજુ અને દિરેબાલાના નસરુલ્લાના લગ્ન થયા. અંજુએ ઈસ્લામ કબૂલ કરીને નવું ઈસ્લામિક નામ ફાતિમા રાખ્યું છે. અંજુ અને નસરુલ્લાએ ડીર અપર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં લગ્ન કર્યા. પાકિસ્તાનથી જાહેર કરવામાં આવેલા વીડિયોમાં બલિયાની અંજુએ કહ્યું કે તે માત્ર મુલાકાત માટે અને મિત્રના પરિવારમાં લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે આવી હતી. તેણે તેની માતા અને બહેનને પાકિસ્તાન જવાની વાત કહી હતી. બાળકો સાથે સતત સંપર્કમાં છે, પરંતુ તેના પતિ સાથેના સંબંધો સારા નથી. બંને એક જ ફ્લેટમાં રહે છે, પરંતુ અલગ રૂમ છે. પાછા આવ્યા પછી તે તેના પતિ સિવાય તેના બાળકો સાથે રહેશે. તે કાયદેસર રીતે પાકિસ્તાન આવી છે અને બે-ત્રણ દિવસમાં પરત ફરશે.

PUBG made another love story. #Anju from #India travelled all the way to Dir (KP) #Pakistan to meet the #love of her life. She’s loving the place & the #culture. pic.twitter.com/irP7moh8w1

