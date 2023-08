અમિત શાહ લોકસભામાં વિપક્ષ પર વરસી પડ્યા

અમિત શાહે લોકસભામાં વિપક્ષને જોરદાર ઘેર્યા હતા. અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પર બોલતા તેમણે વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી પર પણ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે આ ગૃહમાં એક એવા નેતા છે, જે આજ સુધી 13 વખત રાજનીતિમાં લૉન્ચ થયા છે અને માત્ર 13 વાર નિષ્ફળ થયા છે. તેમનું એક લોન્ચિંગ અહીં ગૃહમાં થયું હતું. એક ગરીબ માતા બુલંદખંડની હતી. નામ હતું કલાવતી. તેઓ તેમના ઘરે જમવા ગયા હતા. ગરીબીનું વર્ણન કરો. અહીંની પીડા કહી. સરકાર છ વર્ષ સુધી ચાલી. તેણે કલાવતીનું શું કર્યું? એ કલાવતીને ઘર, વીજળી, શૌચાલય, અનાજ આપવાનું કામ મોદી સરકારે કર્યું.

લઘુમતીનો કોઈ પ્રશ્ન નથીઃ અમિત શાહ

તેમણે કહ્યું કે તેઓ ચર્ચામાં સરકાર સામે કેટલાક મુદ્દા રાખશે. લઘુમતીનો પ્રશ્ન જ નથી. દેશના 60 કરોડ ગરીબ લોકોને જો કોઈએ નવી આશા આપી છે તો તે મોદી સરકારે આપી છે. હું દેશભરમાં પણ ફરું છું, જનતાની વચ્ચે જાઉં છું. અનેક જગ્યાએથી જનતા સાથે વાતચીત કરી છે. ક્યાંય અવિશ્વાસનું પાતળું ચિહ્ન પણ નથી. તેમણે કહ્યું, ‘હું આખા દેશની જનતાને કહેવા માંગુ છું કે આઝાદી પછી જો જનતાને કોઈ એક સરકારમાં વિશ્વાસ છે તો તે મોદી સરકાર છે. એનડીએ બે તૃતિયાંશ બહુમતી સાથે બે વખત ચૂંટાઈ આવ્યું હતું. ભાજપ બે વખત પૂર્ણ બહુમતી સાથે ચૂંટાઈ આવ્યો હતો. 30 વર્ષ પછી પહેલીવાર અમે પૂર્ણ બહુમતની સરકાર આપવાનું કામ કર્યું. આ વડાપ્રધાન એવા છે કે તેઓ આઝાદી પછી દેશના સૌથી લોકપ્રિય વડાપ્રધાન છે.

PM મોદી 24 કલાકમાંથી 17 કલાક રજા લીધા વગર કરે છે કામ

તેમણે કહ્યું કે આઝાદી પછી જો કોઈ વડાપ્રધાન છે જે 24 કલાકમાંથી 17 કલાક એક પણ રજા લીધા વગર સૌથી વધુ કામ કરે છે તો તે નરેન્દ્ર મોદી છે. આઝાદી પછી સૌથી વધુ કિલોમીટર અને સૌથી વધુ દિવસોની મુસાફરી કરનાર કોઈ વડાપ્રધાન હોય તો તે નરેન્દ્ર મોદી છે. વર્ષો સુધી સરકાર ચાલે ત્યારે બે-ચાર જ નિર્ણયો લેવામાં આવે છે જે યુગો સુધી યાદ રહે છે. મોદી સરકારના નવ વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 50 એવા નિર્ણયો છે જે યુગ સર્જનારી છે.

મોદીજીએ આજે ​​ત્રણેયને ભારત છોડો સૂત્ર આપ્યું હતું

શાહે કહ્યું કે આ દિવસે ગાંધીજીએ સૂત્ર આપ્યું હતું કે અંગ્રેજોએ ભારત છોડી દેવું જોઈએ. સાડા ​​નવ વર્ષમાં મોદીજીએ એક નવા પ્રકારના રાજકીય યુગની શરૂઆત કરી. ત્રીસ વર્ષ સુધી રાજકારણ ભ્રષ્ટાચાર, પરિવારવાદ, તુષ્ટિકરણના નાકથી પીડાતું હતું. મોદીજીએ પ્રદર્શનની રાજનીતિ પસંદ કરી. પરંતુ તેમ છતાં ભ્રષ્ટાચાર પણ દૂર-દૂર સુધી બેઠો છે, પરિવારવાદ દેખાઈ રહ્યો છે અને તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ દેખાઈ રહી છે. આથી જ મોદીજીએ ત્રણેયને આજે ભારત છોડવાનું સૂત્ર આપ્યું છે.

અટલજીની સરકાર એક વોટથી પડી, અમારા ચરિત્રથી નહીં

શાહે કહ્યું કે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ એક બંધારણીય પ્રક્રિયા છે, અમને તેમાં કોઈ વાંધો નથી. આનાથી રાજકીય પક્ષો અને પક્ષોનું ચરિત્ર છતું થાય છે. હું ચોક્કસપણે ત્રણ દરખાસ્તોનો ઉલ્લેખ કરવા માંગુ છું. અમે બે પ્રસ્તાવ લાવ્યા હતા, એક એનડીએ સરકાર સામે આવ્યો હતો. જુલાઈ 1993માં નરસિમ્હા રાવજીની સરકાર હતી, અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ આવ્યો. કોંગ્રેસનો મૂળ સિદ્ધાંત કોઈપણ રીતે સત્તામાં રહેવાનો છે. નરસિમ્હા રાવ જીની સરકાર જીતી ગઈ, પરંતુ પાછળથી ઘણા લોકોને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા, કારણ કે આ જીત ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાને લાંચ આપીને મળી હતી. તેમણે કહ્યું, ‘2018માં મનમોહન સિંહજી વિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવ્યા, સાંસદોને કરોડો રૂપિયાની લાંચ આપવી પડી. અમારા સાંસદો આગળ આવ્યા રૂ. તેણે સરકારને બચાવી. આની સામે એક બીજું ઉદાહરણ છે – તે 1999નું. અટલજીની સરકાર વખતે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ આવ્યો હતો. કોંગ્રેસે જે કર્યું તે અમે કરી શક્યા હોત. નરસિમ્હા રાવજીએ સાબિત કર્યું હતું કે સરકારને કરોડો રૂપિયા આપીને બચાવી શકાય છે. અટલજીએ અહીં બેસીને કહ્યું હતું કે તેઓ સંસદનો નિર્ણય તેમના માથા પર મૂકશે. સરકાર માત્ર એક વોટથી હારી ગઈ. તેમણે કહ્યું, ‘અમે યુપીએ અને કોંગ્રેસની જેમ સરકારને બચાવી શક્યા હોત. કોંગ્રેસનું ચરિત્ર ભ્રષ્ટાચારનું છે, અમારું ચરિત્ર એવું નથી. માત્ર એક મતનો તફાવત હતો. એનડીએ સરકારે પણ સ્પીકર પદની ગરિમાનું પાલન કર્યું હતું. અમારી સરકાર ગઈ. જનતા જ બધું જુએ છે, બધું જાણે છે. અમારી સરકાર એક વોટથી ગઈ, પણ અંતે થયું શું? જંગી બહુમતી સાથે અટલજી ફરીથી દેશના વડાપ્રધાન બન્યા. ત્યારે અટલજીના નેતૃત્વમાં અને મોદીજીના નેતૃત્વમાં અમે અહીં સિદ્ધાંતોની રાજનીતિને બચાવવા આવ્યા છીએ.

શાહે કહ્યું- અમે કોઈ રેવાડી નથી આપી

શાહે કહ્યું કે મોદીજીના મગજમાં ગરીબી હતી. તેઓ પોતે ગરીબોના ઘરમાંથી આવ્યા હતા અને દેશની સૌથી વધુ પંચાયતમાં ચૂંટાયા હતા. મોદીજી વડાપ્રધાન બન્યા ત્યાં સુધી નવ કરોડ મહિલાઓના ઘરમાં ધુમાડો હતો. અમે સિલિન્ડર મોકલ્યો, પછી તેનું ઘર ધુમાડાથી મુક્ત હતું. ઘણા દેશોની વસ્તી 11 કરોડની અડધી પણ નથી. 11 કરોડ પરિવારો પાસે શૌચાલય નથી. યુપીએ-કોંગ્રેસને 55 વર્ષ સુધી તેમની પીડા ખબર નહોતી. તેઓ હંમેશા કહે છે કે અમે ખેડૂતોની લોન માફ કરીશું. મારે પૂછવું છે કે 10 વર્ષમાં કેટલી લોન માફ કરવામાં આવી? 70 હજાર કરોડ, તે નથી? તેમાંથી પણ 35 હજાર કરોડ બાકી હતા. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અમે કોઈની લોન માફ કરવામાં માનતા નથી, અમે એવી વ્યવસ્થા કરીએ છીએ કે તેણે લોન લેવી ન પડે. 14 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં બે લાખ ચાલીસ હજાર કરોડથી વધુ રૂપિયા જઈ રહ્યા છે. એક તરફ 70 હજાર કરોડની લોન માફ કરવાની લોલીપોપ છે તો બીજી તરફ આપણી ઈજ્જતની રકમ છે. રેવેડી નથી. અમે એક સર્વે કર્યો. જેની પાસે અઢી એકરથી ઓછી જમીન છે તેને ખેતીમાં કેટલો ખર્ચ થાય છે. એ પ્રમાણે મોદીજીએ છ હજાર રૂપિયા આપ્યા.