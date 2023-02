અદાણી મુદ્દે હોબાળા વચ્ચે રાજ્યસભા 13 માર્ચ સુધી સ્થગિત

સોમવારની શરૂઆત હોબાળા વચ્ચે થઈ હતી. અદાણી કેસને લઈને વિપક્ષી સાંસદોએ રાજ્યસભામાં હંગામો કર્યો હતો. દરમિયાન, વિપક્ષી સાંસદો એલઓપી મલ્લિકાર્જુન ખડગેના ભાષણના કેટલાક હિસ્સાને રેકોર્ડમાંથી કાઢી નાખવાને લઈને ઉશ્કેરાઈ ગયા અને સ્પીકરના પોડિયમમાં પહોંચ્યા. આ પછી રાજ્યસભાની કાર્યવાહી 13 માર્ચ સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી. રાજ્યસભામાં હંગામા દરમિયાન સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢા, સંજય સિંહ, ઈમરાન પ્રતાપગઢી, શક્તિ સિંહ ગોહિલ, સંદીપ પાઠક અને કુમાર કેતકર વેલમાં પહોંચ્યા હતા. આ પછી અધ્યક્ષે તમામ સાંસદોને ચેતવણી આપી હતી.

રાહુલે જે કહ્યું તે બધું સાર્વજનિક ડોમેનમાં છેઃ ખડગે

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ રાહુલ ગાંધીને લોકસભા સચિવાલયની નોટિસ પર કહ્યું કે, રાહુલ ગાંધીએ સંસદમાં જે પણ કહ્યું તે પહેલાથી જ સાર્વજનિક ક્ષેત્રમાં છે, તેમણે તે જ કહ્યું છે જે દરેક બોલે છે અને લખે છે. આમાં અસંસદીય કંઈ નથી. તેથી તે તે મુજબ નોટિસનો જવાબ આપશે.

સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયનો અમલ કરો – CPI(M)ના એમ.પી

CPI(M)ના સાંસદ ડૉ. જોન બ્રિટ્સે કેન્દ્રીય શ્રમ મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવને પત્ર લખીને કર્મચારીઓની પેન્શન યોજના હેઠળ ઉચ્ચ પેન્શન અંગેના સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને તાત્કાલિક લાગુ કરવાની વિનંતી કરી છે.

રાહુલે 15 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં આરોપો સાબિત કરવા જોઈએઃ નિશિકાંત દુબે

બીજેપી સાંસદ નિશિકાંત દુબેએ કહ્યું કે, સ્પીકરને નોટિસ આપ્યા વિના તમે વડાપ્રધાન પર આવા આરોપો ન લગાવી શકો. અમે રાહુલ ગાંધીને 15 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં સ્પીકરને પુરાવા બતાવવા કહ્યું છે જે તેમના દાવાઓને સાબિત કરી શકે અથવા તેમણે સંસદમાં માફી માંગવી જોઈએ નહીં તો તેઓ તેમની લોકસભાની બેઠક ગુમાવશે.

Deliberate obstruction is being created & this is not the way to run House. We have already wasted a lot of time. If the House is subjected to such disruption, I will be constrained to act as per the expectation of people: Jagdeep Dhankar, V-P & Rajya Sabha Chairman pic.twitter.com/tpUOwBWrdr

— ANI (@ANI) February 13, 2023