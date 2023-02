PM મોદીએ ‘રોકી ભાઈ’ અને ઋષભ શેટ્ટી સાથે કરી મુલાકાત

યશ કન્નડ સિનેમાના સૌથી મોટા નામોમાંનું એક છે. ‘KGF’ સાથે યશ દેશભરમાં ઘર-ઘરમાં જાણીતું નામ બની ગયું છે. પડદા પર તેના સ્ટાઇલિશ લુક અને ડેશિંગ પર્સનાલિટીના કારણે તે લોકોનો ફેવરિટ બની ગયો છે. ગયા વર્ષના અંતમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ ‘કાંતારા’ના સ્ટાર ઋષભ શેટ્ટીએ પણ કંઈક આવું જ કર્યું છે. રિષભ શેટ્ટીનો ચાર્મ પણ અકબંધ છે. બંને સ્ટાર્સ વિશે મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. ખરેખર, ‘ધ રોકિંગ સ્ટાર’ યશ અને રિષભ શેટ્ટીએ તાજેતરમાં જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. તેમની મુલાકાતની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ બંને સાથે આ મીટિંગમાં દિવંગત અભિનેતા પુનીત રાજકુમારની પત્ની અશ્વિની પણ સામેલ થઈ હતી.

On 12th February while on a Karnataka visit, PM Narendra Modi met film stars, sportspersons and those from the StartUp world. He also remembered Puneeth Rajkumar during the interaction: Sources pic.twitter.com/fL9Wxh9MPx

— ANI (@ANI) February 13, 2023