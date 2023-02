ભારતના રોમિયો અને જુલીએ છ વર્ષની બાળકીને આપ્યું નવું જીવન

જ્યાં મશીનો નિષ્ફળ ગયા છે, ત્યાં બે ભારતીય સ્નિફર ડોગ્સે અજાયબી કામ કરીને છ વર્ષની બાળકીનો જીવ બચાવ્યો છે. તુર્કીમાં ભૂકંપના કારણે સર્જાયેલી ભારે તબાહી વચ્ચે વિશ્વના ઘણા દેશોના સૈનિકો તુર્કી અને સીરિયામાં રાહત અને બચાવ કાર્યમાં લાગેલા છે. NDRFની ટીમ પણ ભારત તરફથી રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં લાગેલી છે. આ ટીમ સાથે સ્નિફર ડોગ્સને પણ તુર્કી મોકલવામાં આવ્યા છે. આમાંથી બે સ્નિફર ડોગ્સે કાટમાળ નીચે દટાયેલી છ વર્ષની બાળકીનો જીવ બચાવ્યો છે. જેના માટે આ બંને શ્વાનની ખૂબ પ્રશંસા થઈ રહી છે.

Meet NDRF's Romeo and Julie who saved 6-year-old in quake-hit Turkey

Read @ANI Story | https://t.co/Jum1T4plmx#TurkeyQuake #NDRF_in_Turkey #NDRF pic.twitter.com/g70OlzKn56

— ANI Digital (@ani_digital) February 13, 2023