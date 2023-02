WPLમાં પૈસા હી પૈસા..ભારતીય મહિલા ખેલાડીઓ સાથે વિદેશીઓનો પણ દબદબો

વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL)ની પ્રથમ સિઝન માટે ખેલાડીઓની હરાજી મુંબઈમાં યોજાઈ હતી. ટુર્નામેન્ટ 4 માર્ચથી શરૂ થશે. ફાઈનલ મેચ 26 માર્ચે રમાશે. તમામ મેચો નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ અને મુંબઈના બ્રેબોર્ન સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ હરાજીમાં ગુજરાત જાયન્ટ્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને યુપી વોરિયર્સની ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. તમામ ટીમોને હરાજીમાં ખર્ચ કરવા માટે કુલ 12-12 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા.

મંધાના પર પૈસાનો વરસાદ થયો

આ હરાજીમાં ભારતની ઓપનર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાએ સૌથી પહેલા બોલી લગાવી હતી. તેને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે 3.4 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદી હતી. તેમના માટે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને આરસીબી વચ્ચે જબરદસ્ત ટક્કર જોવા મળી હતી.

હરાજીમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારા ખેલાડીઓની યાદી

ખેલાડી દેશ ટીમ કિંમત સ્મૃતિ મંધાના ભારત રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર રૂ. 3.40 કરોડ એશ્લે ગાર્ડનર ઓસ્ટ્રેલિયા ગુજરાત જાયન્ટ્સ રૂ. 3.20 કરોડ નતાલી સાયવર ઈંગ્લેન્ડ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ રૂ. 3.20 કરોડ દીપ્તિ શર્મા ભારત યુપી વોરિયર્સ રૂ. 2.60 કરોડ જેમિમા રોડ્રિગ્સ ભારત દિલ્હી કેપિટલ્સ રૂ. 2.20 કરોડ બેથ મૂની ઓસ્ટ્રેલિયા ગુજરાત જાયન્ટ્સ રૂ. 2 કરોડ શેફાલી વર્મા ભારત દિલ્હી કેપિટલ્સ રૂ. 2 કરોડ પૂજા વસ્ત્રાકર ભારત મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ રૂ. 1.90 કરોડ રિચા ઘોષ ભારત રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર 1.90 કરોડ

હરમનપ્રીત કૌર ભારત મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ રૂ. 1.80 કરોડ

ગુજરાતે એશ્લે ગાર્ડનર માટે ખજાનો ખોલ્યો

ગુજરાત જાયન્ટ્સે ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી એશ્લે ગાર્ડનર માટે બોક્સ ખોલ્યું હતું. તેણે આ ખેલાડીને 3.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદી છે. ગુજરાતે હરાજીમાં યુપી વોરિયર્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને ગાર્ડનર માટે હરાવ્યા હતા.

સ્કીવરને મુંબઈએ અને દીપ્તિને યુપીએ ખરીદી

આ હરાજીમાં ભારતની ઓપનર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાએ સૌથી પહેલા બોલી લગાવી હતી. તેને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે 3.4 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. તેમના માટે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને આરસીબી વચ્ચે જબરદસ્ત ટક્કર જોવા મળી હતી. આરસીબી અંતે ત્રાટક્યું.

મુંબઈએ હરમનપ્રીત કૌરને ખરીદી લીધી

સ્મૃતિ મંધાનાથી ચૂકી ગયેલી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ભારતીય મહિલા ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરને ખરીદી લીધી. મુંબઈએ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને યુપી વોરિયર્સને હરાવી હરમનપ્રીત કૌરને રૂ. 1.80 કરોડમાં ખરીદી.

એક્લેસ્ટોન હરમનપ્રીતની બરાબરી પર વેચાઈ

ઇંગ્લેન્ડની ઓલરાઉન્ડર સોફી એક્લેસ્ટોનને હરમનપ્રીત કૌર જેટલી જ રકમ મળી હતી. એક્લેસ્ટોનને યુપી વોરિયર્સે 1.80 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદી હતી.

આરસીબીએ એલિસ પેરીને ખરીદી

ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર એલિસ પેરીને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે 1.7 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. દિલ્હી કેપિટલ્સ અને RCB વચ્ચે એલિસ માટે જોરદાર લડત જોવા મળી હતી. દિલ્હીની ટીમે 1.60 કરોડની બોલી લગાવીને પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું હતું.