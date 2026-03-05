યુનેસ્કોના વિશ્વ ઇજનેરી દિવસ માટે અદાણી સત્તાવાર ભાગીદાર

અમદાવાદ: અદાણી ગ્રુપની યુનેસ્કો દ્વારા અને વર્લ્ડ ફેડરેશન ઓફ એન્જિનિયરિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ (WFEO) દ્વારા ટકાઉ વિકાસ માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય ઇજનેરી દિવસ-૨૦૨૬ માટે સત્તાવાર ભાગીદાર તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવી છે.સ્વચ્છ ઉર્જા સંક્રમણને વેગ આપવા અને સ્કેલ પર સ્વચ્છ, વિશ્વસનીય અને સસ્તી વીજળી પહોંચાડવાની અદાણી ગ્રુપની ક્ષમતામાં આ પસંદગી તેના નેતૃત્વનો પુરાવો આપે છે. જે ટકાઉપણાના વૈશ્વિક લક્ષ્યો (સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ -૭) માં ફાળો આપતાં સમયે ભારતની ઊર્જા સુરક્ષાને ટેકો આપે છે.
અદાણી ગ્રીન એનર્જીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર સાગર અદાણીએ જણાવ્યું કે, સ્વચ્છ ઊર્જા સસ્તી, શક્તિશાળી તેમજ સમાવિષ્ટ હોઈ શકે છે તેવું અમે દર્શાવી રહ્યા છીએ. આ વિશ્વ માટે ભારતનું યોગદાન છે. જ્યાં પ્રગતિ અને ટકાઉપણું એકસાથે આગળ વધે એવું એક મોડેલ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે કચ્છના ખાવડા ખાતેનો અમારો રિન્યુએબલ એનર્જી પ્લાન્ટ ભારતની આબોહવાના પ્રતીકરુપે ઉભો છે. જે અદાણી ગ્રીન એનર્જી, અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સ અને અદાણી ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની સામૂહિક શક્તિનું પ્રતિબિંબિત કરે છે.
વર્લ્ડ એન્જીનિયરીંગ ડે ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ૨૦૨૬ની થીમ “નવીનતા અને ડિજિટલાઇઝેશન દ્વારા ટકાઉ ભવિષ્ય માટે સ્માર્ટ એન્જિનિયરિંગ” છે. અદાણી સમૂહના નવીનીકરણીય ઊર્જા, ડિજિટલ આંતરમાળખું અને વિશાળ પાયે પરિવહન અને ઉપયોગિતા પધ્ધતિઓમાં કાર્યપ્રદાનના આ દ્રષ્ટિકોણને નજીકથી પ્રતિબિંબિત કરી દર્શાવે છે કે ટેકનોલોજી-આધારિત ઇજનેરી વાસ્તવિક દુનિયાની પરિસ્થિતિઓમાં ટકાઉ વિકાસને કેવી રીતે સક્ષમ બનાવી શકે છે.
આ ભાગીદારીના કેન્દ્રમાં વિશ્વનો સૌથી મોટો ગુજરાતમાં નિર્માણાધિન ખાવડા ખાતેનો નવીનીકરણીય ઉર્જા પ્રકલ્પ છે, જેની ક્ષમતા ૨૦૨૯ સુધીમાં ૩૦ મેગાવોટ ઊર્જા પેદા કરવાનું લક્ષ છે, જેને વર્લ્ડ ફેડરેશન ઓફ એન્જિનિયરીંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ (WFEO) એ તેના વર્લ્ડ એન્જિનિયરિંગ ડે ૨૦૨૬ના કાર્યક્રમ હેઠળ ભારતના હરિત સંક્રમણના એક નિર્ણાયક દ્રષ્ટાંત તરીકે પ્રકાશિત કરતા તેને સ્કેલ, મહત્વાકાંક્ષા અને તેની અસરની એક ટૂંકી ફિલ્મ મારફત ઝાંખી કરાવી છે.
અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડ (AGEL) ગુજરાત (ભારત) ના કચ્છમાં ખાવડામાં એક ઉજ્જડ અને વસવાટયોગ્ય જમીન પર વિશ્વનો સૌથી મોટો નવીનીકરણીય ઉર્જા (RE) પ્લાન્ટ વિકસાવી રહી છે. 538 ચોરસ કિમીમાં બનેલ, તે પેરિસ કરતા પાંચ ગણો મોટો અને મુંબઈ શહેર જેટલો મોટો પ્લાન્ટ છે. એકવાર પૂર્ણ થયા પછી, તે તમામ ઊર્જા સ્ત્રોતોની ક્ષિતિજમાં સૌથી મોટો ઊર્જા પ્રકલ્પ બનવા તરફ આગળ વધી રહેલા ખાવડાના આ પ્લાન્ટમાંથી અદાણી ગ્રીન એનર્જી લિ.એ અત્યાર સુધીમાં ૭ ગીગાવોટથી વધુ નવીનીકરણીય ઊર્જાની સંચીત ક્ષમતા કાર્યરત કરી છે. ૨૦૨૯ સુધીમાં સંપૂર્ણ કાર્યરત થતાં તે ૩૦ ગીગાવોટનું લક્ષ હાંસલ કરશે. તેની અન્ય વિશિષ્ટતાઓ એ છે કે આ વેગીલી પ્રગતિ ૨૦૩૦ સુધીમાં ૫00 ગીગાવોટ બિન-અશ્મિભૂત ઇંધણ ક્ષમતાના ભારતના લક્ષ્ય પ્રત્યેની કંપનીની પ્રતિબદ્ધતા પર ભાર મૂકે છે. ખાવડાના આ પ્રકલ્પનું હરીત રોજગાર સર્જનનું વાર્ષિક યોગદાન ૧૫,૨૦૦ અપેક્ષિત છે. સૌર માટે પાણી વિનાની રોબોટિક સફાઈ પ્રણાલીઓ દ્વારા ૧,૭૧૬ મિલિયન લિટર પાણીની બચત કરશે અને ૬૩.૬ મિલિયન ટન કાર્બન ઉત્સર્જનને ટાળવામાં આવશે.