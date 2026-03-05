T20 World Cup : ભારત સામે ઈંગ્લેન્ડે ટોસ જીતી બોલિંગ પસંદ કરી

ટી20 વર્લ્ડકપ 2026ની બીજી સેમીફાઈનલમાં ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ મુકાબલો રમાઈ રહ્યો છે. આ રોમાંચક મેચ પહેલા ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટોસ બાદ ભારતીય ટીમને પહેલા બેટિંગ કરવા આમંત્રિત કરવામાં આવી છે અને ટીમ ઈન્ડિયા મોટા સ્કોર સાથે ઈંગ્લેન્ડ સામે પડકાર ઉભો કરવાની તૈયારી સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે.
સેમીફાઈનલ જેવી મહત્વપૂર્ણ મેચમાં બંને ટીમો માટે જીત ખૂબ જ અગત્યની છે કારણ કે આ મુકાબલાનો વિજેતા સીધો ફાઈનલમાં સ્થાન મેળવશે. ભારતીય ટીમ છેલ્લા કેટલાક મુકાબલાઓમાં સારા ફોર્મમાં જોવા મળી રહી છે અને બેટિંગ તથા બોલિંગ બંને વિભાગમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહી છે. બીજી તરફ ઈંગ્લેન્ડની ટીમ પણ તાકાતવર માનવામાં આવે છે અને તેની બોલિંગ લાઈનઅપ શરૂઆતમાં જ વિકેટ મેળવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે આ મેચ ખૂબ જ રોમાંચક બની શકે છે કારણ કે બંને ટીમોમાં વિશ્વસ્તરીય ખેલાડીઓ સામેલ છે. ભારત પ્રથમ બેટિંગ કરીને મજબૂત સ્કોર ઉભો કરવાની કોશિશ કરશે જ્યારે ઈંગ્લેન્ડની ટીમ શરૂઆતથી જ દબાણ બનાવવાની યોજના સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે. હવે નજર રહેશે કે ભારત કેટલો મોટો સ્કોર ઉભો કરે છે અને ઈંગ્લેન્ડ તેને કેવી રીતે ચેઝ કરે છે.