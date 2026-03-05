ફાઈનલમાં ભારતની એન્ટ્રી, સેમી ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડને હરાવ્યું

ટી20 વર્લ્ડકપ 2026ની બીજી સેમીફાઈનલમાં ભારત ઈંગ્લેન્ડને હરાવી ફાઈનલમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી લીધી છે. ટોસ જીતીને ઈંગ્લેન્ડે ભારતને પહેલા બેટિંગ આપી હતી. ભારતે પહેલા બેટિંગ કરતા પહાડી સ્કોર ક્યો હતો. ભારતે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 253 રન ફટકારી ઈંગ્લેન્ડને જીત માટે 254 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ઈંગ્લેન્ડે પણ મજબૂત લડત આપી હતી અને 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 246 રન કરી શક્યું હતું.
𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐚𝐰𝐚𝐢𝐭𝐬 ⏳
India and New Zealand will chase ultimate glory in the #T20WorldCup Final 🏆 pic.twitter.com/L1iPOTLfbX
— ICC (@ICC) March 5, 2026
ટી20 વર્લ્ડકપ 2026ની બીજી સેમીફાઈનલમાં ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી મહત્વપૂર્ણ મેચમાં રોમાંચક દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. ભારતે શાનદાર બેટિંગ કરતા પહાડી સ્કોર ઉભો કર્યો હતો. જેમાં આજે પણ સંજૂ સેમસને શાનદાર બેટિંગ કરતા 89 રન ફટકાર્યા હતા. જો કે તે શતક ચૂકી ગયા હતા. સંજૂ સેમસને 42 બોલમાં 89 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમી હતી. જેમાં 7 સિક્સર અને 8 ફોર ફટકારી હતી. તો બીજી તરફ આજે પણ અભિષેક નિષ્ફળ સાબિત થયો હતો. અભિષેક શર્માએ 7 બોલમાં 9 રન કર્યા હતા. તો ઈશાન કિશને 18 બોલમાં 39 રનની વિસ્ફોટક ઈનિંગ રમી હતી. શિવમ દૂબેએ પણ શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. સૂર્યકુમાર યાદવે 6 બોલમાં 11 રનની ઈનિંગ રમી હતી.
Marching towards the #Final 👏
A step away from 𝙂𝙡𝙤𝙧𝙮 🏆#TeamIndia is into the #T20WorldCup finale 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/LxSBs3EDPx#MenInBlue | #ENGvIND pic.twitter.com/6BBNkNw2aB
— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
મેચ દરમિયાન ભારતીય ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેનોએ આત્મવિશ્વાસ સાથે રમત દેખાડતા રનગતિ ઝડપી રાખી હતી. મેદાનના ચારેય બાજુ શાનદાર શોટ્સ રમતા ભારતે સ્કોરબોર્ડ પર ઝડપથી રન ઉમેર્યા અને ઈંગ્લેન્ડના બોલરો પર દબાણ બનાવી દીધું. મધ્યક્રમના બેટ્સમેનોએ પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપતા ટીમને મોટા સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી.