ભારતીય વાયુસેનાનું Su-30 MKI ફાઇટર જેટ ટેકઓફ બાદ થયું ગાયબ

આસામમાં સુખોઈ-30 MKI ફાઇટર જેટનો રડાર સંપર્ક તૂટી ગયો છે. વિમાન હજુ સુધી શોધી શકાયું નથી. ગુવાહાટીના સંરક્ષણ પીઆરઓ કહે છે કે ઘટનાની તપાસ માટે વાયુસેનાની એક ટીમ મોકલવામાં આવી છે અને શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. એવું કહેવાય છે કે કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લામાં ઉડાન ભરતી વખતે Su-૩૦ MKI ગાયબ થઈ ગયું હતું.
કેટલાક અહેવાલો સૂચવે છે કે વિમાન ક્રેશ થયું છે. સ્થાનિક લોકોએ જોરદાર વિસ્ફોટ પણ સાંભળ્યો હતો. જોકે, વાયુસેના કે સંરક્ષણ મંત્રાલય તરફથી કોઈ નિવેદન આવ્યું નથી. હાલમાં શોધખોળ કામગીરી ચાલી રહી છે.
સુખોઈ-30 ફાઇટર જેટે નેજોરહાટથી ઉડાન ભરી હોવાના અહેવાલ છે અને પછી રડાર સંપર્ક તૂટી ગયો છે. સ્થાનિક લોકો કહે છે કે સાંજ પછી તરત જ, પહાડી વિસ્તારમાંથી એક જોરદાર વિસ્ફોટ સંભળાયો, જે એટલો જોરદાર હતો કે તેનાથી લોકો ગભરાઈ ગયા.
કેટલાક લોકો એવો પણ દાવો કરે છે કે વિસ્ફોટ થયાની થોડીવાર પછી ટેકરીઓમાંથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો હતો. જ્યાં વિસ્ફોટ અને ધુમાડાની જાણ થઈ તે વિસ્તાર વસાહતથી દૂર છે.