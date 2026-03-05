સચિન તેંડુલકરના પુત્રના લગ્નમાં સામેલ થઈ ક્રિકેટ અને ફિલ્મ જગતની આ હસ્તીઓ

સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયા ચાંડોકના લગ્નમાં સ્પોટ્સ અને ફિલ્મ જગતના સ્ટાર્સ હાજરી આપી. શાહરૂખ ખાન તેની પત્ની ગૌરી ખાન અને પુત્રી સુહાના ખાન સાથે પહોંચ્યા હતા, જ્યારે આમિર ખાન શેરવાનીમાં સજ્જ થઈ સમારોહમાં પહોંચ્યા છે.
સચિન તેંડુલકરના પુત્ર, અર્જુન તેંડુલકરે આજે એટલે કે 5 માર્ચ, 2026 ના રોજ મુંબઈમાં સાનિયા ચાંડોક સાથે લગ્ન કર્યા. આ લગ્ન વર્ષના સૌથી મોટા અને સૌથી વધુ ચર્ચિત લગ્નોમાંના એક હતા. આ સમારોહમાં બોલિવૂડ, ક્રિકેટ અને વ્યવસાય જગતની ઘણી જાણીતી હસ્તીઓ હાજર રહી હતી.
શાહરૂખ ખાન ઉપરાંત, આમિર ખાને પણ અર્જુન તેંડુલકરના લગ્નમાં હાજરી આપી હતી. આમિર એકલો પહોંચ્યા હતા અને લાલ શેરવાની પહેરીને પાપારાઝી માટે પોઝ આપ્યો હતો.
અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયા ચાંડોકના લગ્નમાં અમિતાભ બચ્ચન, અભિષેક બચ્ચન, ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન, ફરહાન અખ્તર અને ગાયિકા આશા ભોંસલેએ હાજરી આપી હતી. એમએસ ધોની, સુરેશ રૈના, શ્રેયસ ઐયર, પૃથ્વી શો, ઇરફાન પઠાણ અને હરભજન સિંહ જેવા ક્રિકેટરો પણ હાજર રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત આઈસીસીના જય શાહ અને અનેક અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ પણ હાજર રહ્યા હતા.
અર્જુન અને સાનિયાની સગાઈ ઓગસ્ટ 2025 માં ખાનગીમાં થઈ હતી. લગ્ન સમારોહ 3 માર્ચે શરૂ થયો હતો, જેમાં મહેંદી અને સંગીત જેવા પરંપરાગત સમારોહનો સમાવેશ થતો હતો. મુખ્ય લગ્ન સમારોહ 5 માર્ચે મુંબઈમાં એક ભવ્ય રીતે ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવ્યો.
સાનિયા મુંબઈના એક પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ પરિવારમાંથી આવે છે. તે ઉદ્યોગપતિ રવિ ઘાઈની પૌત્રી છે. આ લગ્ન એક ખાસ પ્રસંગ બની ગયો, જેમાં ક્રિકેટ, ફિલ્મ અને વ્યવસાય જગતની મોટી હસ્તીઓ સાથે જોવા મળી. આ એક યાદગાર અને ભવ્ય લગ્ન હતા, જેમાં બધા સ્ટાર્સ, ક્રિકેટરો અને અન્ય મહેમાનોએ નવદંપતી પર પ્રેમ અને આશીર્વાદ વરસાવ્યા હતા.