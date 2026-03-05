બંગાળના રાજ્યપાલ સીવી આનંદ બોસે અચાનક આપ્યું રાજીનામું

પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ સીવી આનંદ બોસે ગુરુવારે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું. રાજ્યપાલ ગુરુવારે દિલ્હીમાં હતા. દિલ્હીની મુલાકાત દરમિયાન તેમણે રાષ્ટ્રપતિને પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું. અહેવાલો અનુસાર, તમિલનાડુના રાજ્યપાલ સીવી રવિને બંગાળના રાજ્યપાલ તરીકે કામચલાઉ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજ્યપાલનું રાજીનામું રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. રાજીનામું આપ્યા પછી, સીવી આનંદ બોસે પીટીઆઈને કહ્યું, “મેં રાજ્યપાલ કાર્યાલયમાં ઘણો સમય વિતાવ્યો છે.

જગદીપ ધનખર ઉપરાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછી, 23 નવેમ્બર, 2002 ના રોજ સીવી આનંદ બોસને પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે લગભગ ત્રણ વર્ષ અને પાંચ મહિના સુધી આ પદ પર સેવા આપી. રાજ્યપાલ તરીકે, આનંદ બોસ શરૂઆતથી જ રાજ્યમાં ઘણા મુદ્દાઓ પર અવાજ ઉઠાવતા હતા. તેમણે પશ્ચિમ બંગાળની મમતા બેનર્જી સરકારની નીતિઓની સતત ટીકા કરી હતી. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, રાજ્ય અને રાજ્યપાલ વચ્ચે અનેક મુદ્દાઓ પર સંઘર્ષ વધ્યો.

