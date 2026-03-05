મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે રાજ્યસભા માટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું

બિહારની રાજનીતિમાં મોટો રાજકીય વળાંક આવ્યો છે, કારણ કે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી Nitish Kumarએ રાજ્યસભા માટે પોતાનું ઉમેદવારીપત્ર દાખલ કર્યું છે. તેમણે વિધાનસભા ખાતે જઈને સત્તાવાર રીતે રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે નામંકન ભર્યું હતું. આ પ્રસંગે કેન્દ્રના ગૃહમંત્રી Amit Shah સહિત ઘણા રાજકીય દિગ્ગજો હાજર રહ્યા હતા, જેના કારણે આ ઘટનાએ સમગ્ર રાજ્યની રાજનીતિમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે.
નામંકન દરમિયાન બિહાર સરકાર અને રાષ્ટ્રીય રાજકારણના અનેક મહત્વપૂર્ણ નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. Samrat Choudhary અને Nitin Nabin સહિતના નેતાઓએ આ પ્રસંગે નીતીશ કુમારને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે નીતીશ કુમારના રાજ્યસભામાં જવાના નિર્ણયથી બિહારની રાજકીય સમીકરણોમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar files his nomination paper for the Rajya Sabha pic.twitter.com/hgat7saXuJ
— IANS (@ians_india) March 5, 2026
મુખ્યમંત્રી તરીકે લાંબા સમયથી રાજ્યની રાજનીતિમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવનારા નીતીશ કુમાર હવે રાજ્યસભામાં પ્રવેશ કરે તો બિહારમાં નવી સરકારની રચના થવાની સંભાવના છે. રાજકીય સૂત્રો અનુસાર મુખ્યમંત્રીના પદથી લઈને કેબિનેટ સુધીમાં મોટા પાયે ફેરફાર થઈ શકે છે. આ પરિવર્તન રાજ્યની રાજકીય દિશાને નવી દિશા આપી શકે છે.
પરંતુ આ નિર્ણયને લઈને Janata Dal (United)ના ઘણા કાર્યકરોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પાર્ટીના કેટલાક કાર્યકરો માનતા છે કે આ નિર્ણયથી પાર્ટીનું ભવિષ્ય જોખમમાં પડી શકે છે. ઘણા સ્થળોએ કાર્યકરો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવ્યા છે અને કેટલાક સ્થળોએ પાર્ટી કચેરીઓમાં તોડફોડના બનાવો પણ સામે આવ્યા છે.
બીજી તરફ વિરોધ પક્ષે પણ આ મુદ્દે સરકાર પર કડક પ્રહાર કર્યા છે. Rashtriya Janata Dalના નેતા Shakti Singh Yadavએ જણાવ્યું કે જનતાએ મોટા બહુમત સાથે ચૂંટેલા મુખ્યમંત્રીને રાજ્યસભામાં મોકલવાનો નિર્ણય લોકશાહી માટે યોગ્ય નથી. તેમના મત મુજબ આ નિર્ણય પાછળ રાજકીય સ્વાર્થ છુપાયેલો છે.
બિહાર વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા Tejashwi Yadavએ પણ આ ઘટનાક્રમ પર કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે જણાવ્યું કે ચૂંટણી બાદથી જ તેઓ કહી રહ્યા હતા કે ભારતીય જનતા પાર્ટી અંતે નીતીશ કુમારને મુખ્યમંત્રી પદ પર રાખશે નહીં. હવે રાજ્યસભાની ઉમેદવારી એ જ દિશામાં એક મોટું પગલું છે.
તેજસ્વી યાદવે વધુમાં કહ્યું કે વર્ષ 2024માં જ્યારે નીતીશ કુમારે ગઠબંધન છોડ્યું હતું ત્યારે પણ તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે Bharatiya Janata Party ધીમે ધીમે જેડીયૂને નબળી બનાવશે. તેમની દલીલ છે કે હાલની પરિસ્થિતિ એ જ દિશામાં આગળ વધી રહી છે.
આ નિર્ણયથી રાજ્યની રાજનીતિમાં આગામી દિવસોમાં વધુ ઉથલપાથલ થવાની સંભાવના છે. જો નીતીશ કુમાર ખરેખર રાજ્યસભામાં જાય છે તો બિહારમાં નવા મુખ્યમંત્રીના નામ અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ શકે છે. ઘણા રાજકીય નિષ્ણાતો માને છે કે આવનારા દિવસોમાં બિહારની રાજનીતિ વધુ રસપ્રદ બનશે.
આ સમગ્ર ઘટનાએ માત્ર બિહાર જ નહીં પરંતુ દેશની રાજનીતિમાં પણ ચર્ચા જગાવી છે. કારણ કે નીતીશ કુમાર લાંબા સમયથી દેશના સૌથી અનુભવી મુખ્યમંત્રીઓમાં ગણાય છે અને તેમના દરેક રાજકીય પગલાંનું રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિશેષ મહત્વ હોય છે.