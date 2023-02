‘બૉમ્બ બ્લાસ્ટ થવાનો છે’, મુંબઈ અને પૂણેમાં ધમકી ભર્યો કોલ, પોલીસ એલર્ટ

હારાષ્ટ્રમાં એક દિવસમાં ફોન પર બે બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકીઓ મળી છે. સોમવારે અન્ય એક ફોન કૉલમાં Google ઑફિસને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપ્યા પછી, એક કૉલરે મુંબઈ પોલીસના જોઈન્ટ કમિશનરને મીરા ભાયંદર વિસ્તારમાં સંભવિત બોમ્બ બ્લાસ્ટ વિશે જાણ કરી. જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ કોલ રવિવારે મોડી રાત્રે બે વાગ્યે આવ્યો હતો, જેના પછી પોલીસને એલર્ટ કરવામાં આવી હતી. ફોન કરનારે પોતાનું નામ યશવંત માને જણાવ્યું હતું. આ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે.

A caller threatened Mumbai's BKC office about placing a bomb at the Pune Google office. Caller told that his name is Panayam Shivanand & is from Hyderabad. Nothing suspicious was found in probe. The caller has been detained & case filed against him: Mumbai Police

— ANI (@ANI) February 13, 2023