અજિત પવાર જૂથે સુનીલ તટકરેને મહારાષ્ટ્ર NCPના અધ્યક્ષ બનાવ્યા

મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય તોફાન વધુ ઊંડું થઈ રહ્યું છે. રવિવારના બળવા પછી NCP બે જૂથોમાં વહેંચાઈ ગઈ છે. હવે બંને જૂથમાંથી નવી નિમણૂંકો અને બરતરફી કરવામાં આવી રહી છે. અજિત પવારના જૂથે સુનીલ તટકરેને મહારાષ્ટ્ર NCPના અધ્યક્ષ બનાવ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે સોમવારે એનસીપીના કાર્યકારી અધ્યક્ષ સુપ્રિયા સુલેની માંગ પર કાર્યવાહી કરતા શરદ પવારે સુનીલ તટકરે અને પ્રફુલ પટેલને પાર્ટીના બંધારણ અને નિયમોના સીધા ઉલ્લંઘન બદલ પાર્ટીમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા.

Maharashtra | Sunil Tatkare appointed as new state president of Nationalist Congress Party, announces party leader Praful Patel. pic.twitter.com/GSgHl8zOIN — ANI (@ANI) July 3, 2023

અજિત પવાર જૂથે નવી નિમણૂક કરી

અજિત પવાર જૂથે કહ્યું કે જયંત પાટીલને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના મહારાષ્ટ્ર અધ્યક્ષ પદ પરથી હટાવવામાં આવી રહ્યા છે. NCP નેતા પ્રફુલ્લ પટેલે કહ્યું કે સુનીલ તટકરેને પાર્ટીમાં સંગઠનાત્મક ફેરફાર કરવાનો અધિકાર રહેશે. પ્રફુલ્લએ પોતાને કાર્યકારી પ્રમુખ ગણાવ્યા છે. આ સાથે એનસીપીના નેતા પ્રફુલ્લ પટેલે કહ્યું કે અનિલ ભાઈદાસ પાટીલને મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભામાં એનસીપીના મુખ્ય દંડક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. શરદ પવાર દ્વારા પ્રફુલ પટેલ અને સુનીલ તટકરેને NCPમાંથી હટાવ્યા બાદ આ નિર્ણય આવ્યો છે.

Sunil Tatkare will have the authority to make organisational changes in the party: NCP leader Praful Patel pic.twitter.com/Yxj9cvlN9E — ANI (@ANI) July 3, 2023



સુનીલ તટકરેને પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવાયા

પ્રફુલ્લ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, પાર્ટીના નિયમો મુજબ પ્રદેશ પ્રમુખ પદ માટેની ચૂંટણી દર ત્રણ વર્ષે યોજાય છે, પરંતુ કેટલાક કારણોસર 3 વર્ષ પછી ચૂંટણી યોજાઈ ન હતી, તેથી જયંત પાટીલનો કાર્યકાળ લંબાવવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ હવે સુનિલ તટકરેની તાત્કાલિક બદલી કરવામાં આવી છે. તેમને પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું, અમે વિધાનસભા અધ્યક્ષને જાણ કરી છે કે અજિત પવાર વિધાનસભામાં સંસદીય વિધાનમંડળ દળના નેતા છે. રૂપાલી ચકાંકરને NCP મહિલા પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. પ્રફુલ્લ પટેલે કહ્યું કે શરદ પવારે લીધેલો નિર્ણય અમને લાગુ ન પડી શકે કારણ કે ગઈ કાલે લીધેલા નિર્ણયમાં અમને મોટાભાગના નેતાઓનું સમર્થન મળ્યું છે.

We are relieving Jayant Patil of his responsibilities and in his place, I am appointing Sunil Tatkare as Maharashtra President of NCP, says party leader Praful Patel pic.twitter.com/5PkgxH5nSZ — ANI (@ANI) July 3, 2023



અજિત પવારે શરદ પવારને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કહ્યું

જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે હવે NCPના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કોણ હશે, તો અજિત પવારે કહ્યું, શું તમે ભૂલી ગયા છો કે શરદ પવાર પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે. ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારે કહ્યું કે તેમણે મહારાષ્ટ્રના ભલા માટે આ નિર્ણય લીધો છે.