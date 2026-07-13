અમદાવાદનું નવું નઝરાણું: રિવરફ્રન્ટ પર ૧૦ કરોડના ખર્ચે બનેલ ‘હેરિટેજ પાર્ક’

અમદાવાદ: શહેરના ઐતિહાસિક વારસા અને સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા માટે સાબરમતી નદીના પૂર્વ (ઇસ્ટર્ન) રિવરફ્રન્ટ પર એક ભવ્ય ‘હેરિટેજ પાર્ક’નું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. રવિવારે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિતભાઈ શાહ દ્વારા આ પાર્કનું વર્ચ્યુઅલ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું.આ હેરિટેજ પાર્કનું નિર્માણ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) અને યુ.એન.એમ. ફાઉન્ડેશન – ટોરેન્ટ વચ્ચેની પબ્લિક-પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ (PPP) હેઠળ કરવામાં આવ્યું છે. ફાઉન્ડેશનની ‘પ્રતીતિ’ પહેલ અંતર્ગત વિકસાવાયેલો આ શહેરનો ૧૨મો જાહેર બગીચો છે.

પાર્કની મુખ્ય વિશેષતાઓ અને મહત્વના આંકડા

  • સ્થળ: સાબરમતી નદી પર સ્વામી વિવેકાનંદ બ્રિજ અને નહેરુ બ્રિજની વચ્ચે (જામલપુર વોર્ડ, સેન્ટ્રલ ઝોન).
  • કુલ વિસ્તાર: ૨૦,૦૦૦ ચોરસ મીટર.
  • કુલ ખર્ચ: રૂપિયા ૧૦ કરોડથી વધુ.
  • થીમ: અમદાવાદના સદીઓ જૂના ઇતિહાસ, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પરિવર્તનોને દર્શાવતો “જીવંત કેનવાસ”.

    પાર્કના આકર્ષણ સમાન ૫ કાયમી સ્થાપત્યો 

આ ઉદ્યાનને ખાસ વૈચારિક સ્થાપત્યો સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, જે મુલાકાતીઓને અમદાવાદના ઇતિહાસની સફર કરાવશે:

૧. સર્કસ ટેન્ટ સર્કલ: વર્ષ ૨૦૦૦ સુધી ઉનાળાના વેકેશનમાં સાબરમતીના સૂકા પટમાં યોજાતા સર્કસની યાદોને તાજી કરતું સ્થાપત્ય.

૨. અમદાવાદના રાજવંશોનું સર્કલ: ભીલ જાતિઓ, ચાલુક્યો, સલ્તનત, મુઘલ, મરાઠા, બ્રિટિશ અને આઝાદી પછીના લોકશાહી શાસકોની વાર્તા દર્શાવતા ખાસ સીલ (સિક્કા).

૩. શહેરની ઉત્ક્રાંતિ દર્શાવતું સર્કલ: પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદની વચ્ચે ભૌગોલિક કેન્દ્ર તરીકે સમય સાથે બદલાયેલા શહેરના આર્થિક-સામાજિક કેન્દ્રની ઝાંખી. ૪. રોયલ એક્સિસ સર્કલ: વર્ષ ૧૪૧૧માં સુલતાન અહેમદ શાહ દ્વારા નિર્મિત જામા મસ્જિદ, તીન દરવાજા અને ભદ્રના કિલ્લાને જોડતી એક આભાસી સીધી રેખા (અક્ષ) પર બનેલું સ્થાપત્ય.

૫. માતાની પછેડી સર્કલ: ૪૦૦ વર્ષ જૂની લોકકલા પરંપરાને જીવંત કરતું સર્કલ, જે સાબરમતી કિનારે વસતા અને શહેરીકરણને કારણે સ્થળાંતરિત થયેલા સમુદાયને એક શ્રદ્ધાંજલિ છે.

શહેરની હરિયાળીમાં મોટું યોગદાન

યુ.એન.એમ. ફાઉન્ડેશનની ‘પ્રતીતિ’ પહેલ હેઠળ અમદાવાદમાં અત્યાર સુધીમાં ૧.૫ લાખ ચોરસ મીટરથી વધુ વિસ્તારમાં ૧૨ પબ્લિક પાર્ક વિકસાવવામાં આવ્યા છે. જે શહેરના કુલ હરિયાળા વિસ્તારના ૧૫% જેટલો ભાગ આવરી લે છે. આ ઉપરાંત, શહેરમાં વધુ ૪ ઉદ્યાનો વિકાસ હેઠળ છે જે ૪૦,૦૦૦ ચોરસ મીટરનો વિસ્તાર ઉમેરશે.ટોરેન્ટ ગ્રુપના યુ.એન.એમ. ફાઉન્ડેશન દ્વારા સામુદાયિક સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ અને કલા-સંસ્કૃતિ ક્ષેત્રે કરાયેલા સખાવતી કાર્યોથી અત્યાર સુધીમાં ગુજરાત સહિત વિવિધ રાજ્યોના ૨.૫ કરોડથી વધુ લોકોના જીવન પર સકારાત્મક અસર પડી છે.

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