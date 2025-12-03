દિલ્હીની જેમ અમદાવાદની હવા પણ બની ઝેરીલી, પ્રદૂષણ ભયજનક સ્તરે

અમદાવાદ: શહેરમાં હવાની ગુણવત્તા સતત કથળી રહી છે, મોટાભાગના વિસ્તારોમાં એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ (AQI) ‘ખરાબ’ (Poor)થી ‘અનહેલ્ધી’ (Unhealthy)ની કેટેગરીમાં પહોંચી ગયો છે. તાજેતરના આંકડા મુજબ, સોલા વિસ્તારમાં AQI 203 પર પહોંચી ગયો છે, જે અત્યંત ચિંતાનો વિષય છે. અન્ય વિસ્તારોમાં પણ પ્રદૂષણનો આંક ઊંચો જોવા મળ્યો છે.
- સોલા: AQI 203 (અનહેલ્ધી)
- સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ: AQI 192
- બોડકદેવ: AQI 191
- ગ્યાસપુર: AQI 191
- વશ્રામનગર: AQI 191
- થલતેજ: AQI 190
- વટવા: AQI 188
- સાયન્સ સિટી: AQI 184
- સોનીની ચાલી: AQI 184
- બોપલ: AQI 183
- વસ્ત્રાપુર, ઘુમા, સેટેલાઇટ: AQI 178
- ઇસ્કોન: AQI 174
AQI 50 કે તેથી નીચે હોય તો હવા સારી ગુણવત્તાની ગણાય અને જો AQI 51થી 100 ની વચ્ચે હોય તો ગુણવતા સંતોષકારક ગણાય. જો આ આંક 101થી 200 વચ્ચે હોય તો હવા મધ્યમ ગુણવત્તાની ગણાય અને જો આંક 201થી 300ની વચ્ચે હોય તો તે હવાની ગુણવત્તા ખરાબ છે તેવો સંકેત આપે છે.
શિયાળામાં પ્રદૂષણ તેના સર્વોચ્ચ સ્તરે પહોંચતું હોવાથી ફેફસાંનું સ્વાસ્થ્ય અવગણી શકાય નહીં. તાજેતરના અહેવાલો મુજબ, કોરોના મહામારી પછીના વર્ષોમાં ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિસીઝ (COPD) ના કેસોમાં લગભગ 30 ટકાનો નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.