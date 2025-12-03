લગ્ન બાદ સાસરીમાં સામંથાનું થયું ગ્રાન્ડ વેલકમ, નણંદે લખી ભાવુક પોસ્ટ

મુંબઈ: અભિનેત્રી સામંથા અને ફિલ્મ નિર્માતા રાજ નિદિમોરુએ 1 ડિસેમ્બરના રોજ કોઈમ્બતુરના ઈશા ફાઉન્ડેશનમાં પ્રતિજ્ઞાઓનું આદાન-પ્રદાન કરીને ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. લગ્નના થોડા સમય પછી, રાજના બેન શીતલ નિદિમોરુએ પરિવારમાં સામંથાનું સ્વાગત કરતી એક ખાસ પોસ્ટ શેર કરી. જેમાં નવદંપતીનો પહેલો કૌટુંબિક પોટ્રેટ પણ હતો. આ ખાનગી સમારંભમાં શુભેચ્છકો અને પરિવારના સભ્યો તરફથી અભિનંદનનો માહોલ જોવા મળ્યો, જે દંપતી માટે એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત દર્શાવે છે.
View this post on Instagram
શીતલ નિદિમોરુએ એક પોસ્ટમાં સામંથાની પરિવારમાં જોડાવા અંગે પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી. પોતાની પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, “આજે ચંદ્રકુંડમાં શિવને પ્રાર્થના કરતી વખતે, પ્રદોહના સમયે ભીંજાયેલી, ધ્રુજતી, મેં મારી જાતને આંસુઓથી ભરેલા હૃદયથી શિવલિંગને ભેટી પડેલી જોઈ. પીડાના આંસુ નહીં પણ કૃતજ્ઞતાના આંસુ.”
શીતલે વધુ વિગતવાર વાત કરતા કહ્યું, “આ ક્ષણમાં રાજ અને સામંથાની લગ્ન યાત્રામાં ‘સૌમ્ય સંવાદિતા’ની ઊંડી ભાવના છે તેના માટે હું કૃતજ્ઞતા અનુભવું છું. એક પરિવાર તરીકે, અમને ગર્વ છે કે તેઓ કેવી રીતે શાંત ગૌરવ, પ્રામાણિકતા અને સ્થિરતા સાથે આગળ વધી રહ્યા છે જે ફક્ત ત્યારે જ મળે છે જ્યારે બે હૃદય પ્રેમપૂર્વક સાથે એક જ માર્ગ પસંદ કરે છે.”
શીતલે પરિવારના અતૂટ સમર્થન પર પણ ભાર મૂક્યો, કહ્યું, “એક પરિવાર તરીકે, અમે સામંથા અને રાજ સાથે, સંપૂર્ણ, આનંદથી અને ખચકાટ વિના, તેમને આશીર્વાદ આપીએ છીએ અને દરેક રીતે તેમને ટેકો આપીએ છીએ.”
સામંથાએ શીતલના સંદેશનો સ્વીકાર કર્યો અને જવાબમાં લખ્યું, “લવ યુ.”