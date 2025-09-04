ભારતનો સૌથી મોટો કૃષિ-ડેરી-પોલ્ટ્રી ઉદ્યોગ એક્સ્પો

ગાંધીનગર: એગ્રી એશિયાની 14મી આવૃત્તિ અને ડેરી લાઇવસ્ટોક એન્ડ પોલ્ટ્રી એક્સ્પો (DLP એશિયા)ની 13મી આવૃત્તિની જાહેરાત કરવામાં આવી. જેને રેડીકલ કોમ્યુનિકેશન્સ (ઇન્ડિયા), એગ્રીકલ્ચર મશીનરી મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (AMMA-ઇન્ડિયા), ગુજરાત પ્રોગ્રેસિવ ડેરી ફાર્મર્સ એસોસિએશન (GPDFA) તેમજ સહયોગીઓ IFFCO અને GUJCOMASOL સાથે મળીને કરી. આ ઈવેન્ટ આગામી 18 થી 20 સપ્ટેમ્બર, 2025 દરમિયાન હેલિપેડ એક્ઝિબિશન સેન્ટર, ગાંધીનગર ખાતે યોજાશે.આ વર્ષે, ડી.એલ.પી. એશિયા ૨૦૨૫માં પ્રથમવાર વિશિષ્ટ પૉલ્ટ્રી પેવિલિયનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે બ્રૉઇલર પૉલ્ટ્રી ફાર્મર્સ એસોસિયેશન (Global Welfare Foundation) અને લેયર પૉલ્ટ્રી એસોસિયેશન (United Peoples Foundation)ના સહયોગથી યોજાશે.
૨૦૧૦થી, એગ્રી એશિયા એ ગુજરાતના ખેડૂતો અને એગ્રી-ટેક સ્ટાર્ટઅપ્સને નવિન ટેકનોલોજી, આધુનિક ખેતી પદ્ધતિઓ અને સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન સુધી સીધી પહોંચ અપાવી છે. આ કાર્યક્રમ પરંપરાગત ખેતી અને આધુનિક ઉકેલ વચ્ચેનો પુલ બનીને ઉત્પાદકતા, નફાકારકતા અને ટકાઉપણું વધારવામાં મદદરૂપ બન્યો છે.શા માટે જોડાવું?
- ભારતના અગ્રણી આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ અને અનુસંગી ક્ષેત્રના એક્ઝિબિશન અને કોન્ફરન્સ.
- ૨૫૦+ પ્રદર્શકો અને ૧,૦૦,૦૦૦+ મુલાકાતીઓની હાજરીની અપેક્ષા, જેમાં કેન્યા, ઇથિઓપિયા, ઇરાન, પોલેન્ડ, ઓમાન સહિતના આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારોનો સમાવેશ.
- ૧૫,૦૦૦+ ચો.મી. વિસ્તારમાં ત્રણ આધુનિક પ્રદર્શની હોલ.
- સહ-કાર્યક્રમો: ડી.એલ.પી.ઈ., કૃષિ-ડેરી-પૉલ્ટ્રી સેમિનાર્સ અને લોકપ્રિય ગાય સ્પર્ધા (બીજો સંસ્કરણ).
- નવો હોલ લોન્ચ: પૉલ્ટ્રી ફાર્મિંગ અને સ્ટાર્ટઅપ પેવિલિયન – નવાચાર, નેટવર્કિંગ અને જ્ઞાન વહેંચાણનું મંચ.
સમર્થન અને માન્યતા
- ભારત સરકારના માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મિડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝિસ (MSME) મંત્રાલય દ્વારા માન્ય.
- કોન્ફરન્સ અને સેમિનાર પાર્ટનર: એગ્રોહાઉસ
- ઇવેન્ટ પાર્ટનર: ગુજરાત સીડ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિયેશન (GSIA)
- અન્ય અગત્યના ઉદ્યોગ સંગઠનોનું સહયોગ: IAI, GAMMA, AMMA–India, GFCI, IGMA અને GSIA.
એગ્રી એશિયા અને ડી.એલ.પી. એશિયા ૨૦૨૫ નવીનતા, વ્યાપારિક તકો અને ક્ષેત્રિય વિકાસનું મંચ સાબિત થશે. અહીં અદ્યતન મશીનરીથી લઈને એગ્રી-ફાઇનાન્સ ઉકેલો સુધી અને પશુપાલનથી લઈને કૂકડીઉદ્યોગ ટેકનોલોજી સુધી.