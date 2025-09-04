IIM અમદાવાદ સળંગ છઠ્ઠા વર્ષે ટોપ મેનેજમેન્ટ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ

અમદાવાદ: IIM-A મેનેજમેન્ટ ઈન્સ્ટિટ્યુટ તરીકે ફરી એકવાર નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યુશનલ રેન્કિંગ ફ્રેમવર્ક (NIRF) 2025માં પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા NIRF 2025માં મેનેજમેન્ટ કેટેગરીમાં IIM-A સળંગ છઠ્ઠા વર્ષે ટોચની ઈન્સ્ટિટ્યુટ રહી છે. IIM-A 2020થી સતત ટોચની મેનેજમેન્ટ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ રહી છે. આ કેટેગરીમાં IIM-બેંગ્લોર બીજા અને IIM-કોઝિકોડે ત્રીજા સ્થાને રહી છે.
દરવર્ષે NIRF દ્વારા ટોચનું પ્રદર્શન કરનારી યુનિવર્સિટી, કોલેજ અને ઈન્સ્ટિટ્યૂટની યાદી જાહેર કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે યાદી કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી.
17 કેટેગરીમાં આપવામાં આવ્યું રેન્કિંગ
NIRF દ્વારા આ વર્ષે 17 કેટેગરીમાં રેન્કિંગ આપવામાં આવ્યું છે. અગાઉ 16 કેટેગરીમાં રેન્કિંગ આપ્યું હતું. આ વર્ષે સસ્ટેનેબિલિટી કેટેગરીનો ઉમેરો કર્યો છે. 2024માં ઓપન યુનિવર્સિટી, સ્કિલ યુનિવર્સિટી, સ્ટેટ પબ્લિક યુનિવર્સિટીની ત્રણ નવી કેટેગરીનો ઉમેરો થયો હતો. આ રેન્કિંગની શરૂઆત 2016માં કરવામાં આવી હતી.