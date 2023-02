શિવમોગા એરપોર્ટના ઉદ્ઘાટન બાદ PM મોદીએ કહ્યું- કર્ણાટકના વિકાસની ઝડપ વધી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કર્ણાટકમાં શિવમોગા એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. આ દરમિયાન એક વિશાળ રેલીને સંબોધતા પીએમએ કહ્યું કે, આજે ફરી એકવાર મને કર્ણાટકના વિકાસ સાથે સંબંધિત હજારો કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરવાની તક મળી છે.

In the time to come, thousands of aircraft will be needed in India…Right now, we might be importing these aircraft from abroad but the day is not far away when the people of India will travel in 'Make in India' passenger aircraft: PM Narendra Modi pic.twitter.com/kobUrCvQEq

— ANI (@ANI) February 27, 2023