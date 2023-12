વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની જંગી જીત બાદ શેરબજારમાં ભારે તેજી

ત્રણ રાજ્યોમાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અને ત્યાં સરકાર રચાઈ રહી છે તેમાં કેન્દ્રમાં સત્તાધારી પક્ષ ભાજપની શાનદાર જીતથી ઉત્સાહિત, ભારતીય શેરબજારે સોમવાર 4 ના રોજ ટ્રેડિંગ સત્ર બંધ કર્યું છે. ડિસેમ્બર 2023 વિક્રમી ઉછાળા સાથે.. સેન્સેક્સ 1400 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે અને નિફ્ટી 430 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે નવી ઐતિહાસિક ટોચે પહોંચ્યો હતો. આજના સત્રમાં બેંકિંગ તેમજ સરકારી કંપનીઓના શેરમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. એક જ સત્રમાં રોકાણકારોની સંપત્તિમાં રૂ. 6 લાખ કરોડનો વધારો જોવા મળ્યો છે. આજના કારોબારના અંતે BSE સેન્સેક્સ 1384 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 68,865 પોઈન્ટ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 419 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 20,686 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.

Sensex jumps 1,383.93 points to settle at lifetime high of 68,865.12; Nifty climbs 418.90 points to close at record 20,686.80

