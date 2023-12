દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કેસ: સંજય સિંહની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી લંબાવવામાં આવી

રોઝ એવન્યુ કોર્ટે દિલ્હી લિકર પોલિસી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સોમવારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સાંસદ સંજય સિંહની ન્યાયિક કસ્ટડી લંબાવી હતી. સિંહની કસ્ટડી 11 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. EDએ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને માંગણી કરી છે કે ચાર્જશીટને સીલબંધ કવરમાં રાખવામાં આવે જેથી કરીને સાક્ષીઓની ઓળખ છતી ન થાય. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ સાક્ષીઓની ઓળખની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમના સ્થાને તેમના ઉપનામનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી માંગી છે.

VIDEO | AAP leader Sanjay Singh produced at Rouse Avenue Court in Delhi for hearing in excise policy case. pic.twitter.com/mqfcWWUU5B

— Press Trust of India (@PTI_News) December 4, 2023