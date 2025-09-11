AAP સાંસદ સંજય સિંહને જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે હાઉસ એરેસ્ટ કર્યા

આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહને જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે ઘરમાં નજરકેદ કર્યા છે. સંજય સિંહના ઘરનો મુખ્ય દરવાજો બહારથી બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. તેઓ AAP ધારાસભ્ય મેહરાજ મલિકની ધરપકડ સામે અવાજ ઉઠાવવા શ્રીનગર પહોંચ્યા હતા અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના હતા, પરંતુ તે પહેલાં પોલીસે તેમને નજરકેદ કરી દીધા. સંજય સિંહે પોતે X પર ટ્વિટ કરીને નજરકેદની માહિતી આપી હતી.

સંજય સિંહે હાઉસ એરેસ્ટને તાનાશાહી ગણાવી હતી

સંજય સિંહે પોતાના X હેન્ડલ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે તાનાશાહીનો આશરો લીધો છે. તેઓ મેહરાજ મલિકની ધરપકડના વિરોધમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવા શ્રીનગર આવ્યા હતા, પરંતુ જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ તેમને રોકી રહી છે. પોલીસે તેમના ઘરની બહારનો દરવાજો બંધ કરી દીધો છે અને તેઓ ઘરની અંદર છે. અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા ભારતીયોનો અધિકાર છે, પરંતુ જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ આ અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે. પોલીસે તેમના ઘરને છાવણીમાં ફેરવી દીધું છે. મને બહાર જવા દેવામાં આવી રહ્યો નથી કે કોઈને અંદર આવવા દેવામાં આવી રહ્યો નથી.

ફારુક અબ્દુલ્લાને અંદર જવા દેવામાં આવ્યા ન હતા

સંજય સિંહે સોશિયલ મીડિયા પર માહિતી આપી હતી કે જમ્મુ અને કાશ્મીરે પોતાના રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાના પિતા ફારુક અબ્દુલ્લાનું અપમાન કર્યું છે, જે પોતે ઘણી વખત જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે. નજરકેદની જાણ થતાં જ તેઓ મને મળવા ઘરે આવ્યા, પરંતુ પોલીસે તેમને ગેટ પરથી જ પાછા મોકલી દીધા. આ પ્રકારનું વલણ યોગ્ય નથી. આ ગુંડાગીરી છે, જેને સહન કરવામાં આવશે નહીં.

