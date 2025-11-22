જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 131 આતંકવાદીઓ સક્રિય

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સક્રિય આતંકવાદીઓની સંખ્યા 131 પર પહોંચી ગઈ છે, જે દર્શાવે છે કે તેમાં પાકિસ્તાની નાગરિકોની સંખ્યામાં તીવ્ર વધારો થયો છે. ડેટા દર્શાવે છે કે આ 131 સક્રિય આતંકવાદીઓમાંથી 122 પાકિસ્તાની નાગરિકો તરીકે ઓળખાયા છે, જ્યારે ફક્ત નવ સ્થાનિક રીતે તાલીમ પામેલા આતંકવાદીઓ છે. નવેમ્બર 2025ના તાજેતરના ગુપ્તચર અહેવાલમાં આ આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ વર્ષની શરૂઆતથી નોંધપાત્ર વધારો છે, જ્યારે માર્ચ ૨૦૨૫માં પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓની સંખ્યા 59 નોંધાઈ હતી, જે સરહદ પારથી ઘૂસણખોરીના પ્રયાસોમાં બમણાથી વધુ વધારો દર્શાવે છે. સુરક્ષા એજન્સીઓએ આ વધારો દુશ્મન દળો દ્વારા નિયંત્રણ રેખા (LoC) પાર આતંકવાદીઓમાં ઘૂસણખોરી કરવાના સતત પ્રયાસોને આભારી છે.
જવાબમાં, સુરક્ષા દળોએ સતર્કતા અને ઓપરેશનલ તૈયારી જાળવી રાખી છે અને અનેક આતંકવાદ વિરોધી કામગીરી હાથ ધરી છે. 2025 માં અત્યાર સુધીમાં, સેના, પોલીસ અને અન્ય સુરક્ષા દળોએ વિવિધ એન્કાઉન્ટરમાં આશરે 45 આતંકવાદીઓને મારી નાખ્યા છે, જે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં કામગીરીની ઝડપી ગતિ દર્શાવે છે.
આ ઘૂસણખોરીની અસર પ્રદેશની સુરક્ષા માટે ચિંતાનો વિષય છે, કારણ કે પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદી સંગઠનો ઘૂસણખોરી માટે ભૂપ્રદેશ અને હવામાનનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. જો કે, સેના સતર્ક રહે છે અને એલઓસી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર ઘૂસણખોરીના અનેક પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવ્યા હોવાના અહેવાલ છે.