ચીને નાના શહેરોનો નાશ કરે તેવા પરમાણુ બોમ્બ વિકસાવ્યા, રિપોર્ટમાં ખુલાસો

અમેરિકાએ ચીનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગે ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. અમેરિકાનું કહેવું છે કે ચીને 22 જૂન, 2020 ના રોજ શિનજિયાંગના લોપ નુરમાં એક ગુપ્ત, ઓછી ઉપજ આપનાર પરમાણુ પરીક્ષણ કર્યું હતું. અમેરિકન અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વિસ્ફોટ ભૂગર્ભમાં થયો હતો અને તેની તીવ્રતા 2.75 હતી. તેમનો અંદાજ છે કે વિસ્ફોટની ઉપજ 5 થી 10 ટન TNT જેટલી હતી.

In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping, also chairman of the Central Military Commission (CMC), center, poses for photos with the new commander of the rocket force Wang Houbin, top left, and its political commissar Xu Xisheng, top right, after promoting them to the rank of general in Beijing on Monday, July 31, 2023. (Li Gang/Xinhua via AP)

1945માં જાપાનના હિરોશિમા પર છોડવામાં આવેલા પરમાણુ બોમ્બની ઉપજ 15 કિલોટન હતી. અમેરિકાનો દાવો છે કે ચીનનું પરીક્ષણ હિરોશિમા બોમ્બ કરતા લગભગ 1500 ગણું નાનું હતું. તેના નાના કદ હોવા છતાં, આવા ઓછી ઉપજ આપનાર પરમાણુ બોમ્બ નાના વિસ્તારને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જીનીવામાં નિઃશસ્ત્રીકરણ પરિષદ દરમિયાન, યુએસ સહાયક વિદેશ સચિવ ક્રિસ્ટોફર યુએ જણાવ્યું હતું કે ચીન ઝડપથી તેના પરમાણુ ભંડારનો વિસ્તાર કરી રહ્યું છે.

2030 સુધીમાં ચીન પાસે કેટલા શસ્ત્રો હશે?

અમેરિકાનો દાવો છે કે ચીન 2030 સુધીમાં 1,000 થી વધુ પરમાણુ શસ્ત્રો ઉત્પન્ન કરવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં વિભાજન સામગ્રી એકઠી કરી શકે છે. ક્રિસ્ટોફર યુએ એમ પણ કહ્યું હતું કે ચીન આગામી ચારથી પાંચ વર્ષમાં પરમાણુ સમાનતા સુધી પહોંચી શકે છે, જોકે તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે તેઓ કયા દેશ સાથે સમાનતાનો અર્થ કરી રહ્યા હતા. ચીને આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે.

સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ચીનના રાજદૂત શેન જિયાને જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાના આરોપો પાયાવિહોણા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ચીન કોઈપણ દેશ સાથે પરમાણુ શસ્ત્રોની સ્પર્ધામાં જોડાશે નહીં અને તેનો પરમાણુ શસ્ત્રાગાર અમેરિકા અને રશિયા જેટલો મોટો નથી. અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચેની ન્યૂ સ્ટાર્ટ સંધિ 5 ફેબ્રુઆરીએ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. આ બંને દેશો વચ્ચેની છેલ્લી મોટી પરમાણુ શસ્ત્ર નિયંત્રણ સંધિ હતી. સંધિ હેઠળ, બંને દેશો 1,550 તૈનાત પરમાણુ શસ્ત્રો સુધી મર્યાદિત હતા. જો કે, બંને દેશો પાસે મળીને 10,000 થી વધુ પરમાણુ શસ્ત્રો છે.

નાના પરમાણુ વિસ્ફોટ કેટલા ખતરનાક છે?

કેમ્બ્રિજ સ્થિત વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ મુજબ, એક ટન પરમાણુ વિસ્ફોટ લગભગ 150 મીટરના વિસ્તારને નષ્ટ કરી શકે છે. ૧ કિલોટન પરમાણુ વિસ્ફોટ ૪૪૦ મીટર સુધી ૩,૦૦૦ રેડ સુધી પરમાણુ કિરણોત્સર્ગ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, જે અત્યંત ખતરનાક છે. તેથી, ૫ કિલોટન વિસ્ફોટથી સુરક્ષિત રહેવા માટે, ઓછામાં ઓછા ૧ થી ૨ કિલોમીટર દૂર હોવું જરૂરી માનવામાં આવે છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR