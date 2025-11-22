સરકારે લેબર લોમાં કર્યો સુધારો, હવે ગ્રેચ્યુઇટી પણ મળશે

કેન્દ્ર સરકારે જૂના શ્રમ કાયદાઓને બદલીને ચાર નવા શ્રમ સંહિતા લાગુ કરી છે. આમાં કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે જે કર્મચારીઓની નાણાકીય સુખાકારી પર સીધી અસર કરશે. સરકારે સૌપ્રથમ બધા કામદારો માટે સમયસર લઘુત્તમ વેતનની ખાતરી આપવાનું વચન આપ્યું છે. યુવાનોને પણ નિમણૂક પત્રો મળશે. મહિલાઓને સમાન પગાર અને સન્માનની ખાતરી પણ આપવામાં આવશે, અને 400 મિલિયન કામદારોને સામાજિક સુરક્ષા મળશે.
સરકારે એવી પણ જાહેરાત કરી કે ફિક્સ્ડ ટર્મ કર્મચારીઓને એક વર્ષ પછી ગેરંટીકૃત ગ્રેચ્યુઇટી મળશે (હાલમાં, તે દર પાંચ વર્ષે મળે છે). 40 વર્ષથી વધુ ઉંમરના કામદારોને મફત વાર્ષિક આરોગ્ય તપાસ પણ મળશે. નવા શ્રમ સંહિતા ઓવરટાઇમ માટે બમણા પગારની પણ ખાતરી આપે છે. જોખમી ક્ષેત્રોમાં કામદારોને પણ 100% આરોગ્ય સુરક્ષા મળશે. કામદારોને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર સામાજિક ન્યાયની પણ ખાતરી આપવામાં આવશે.