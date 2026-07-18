કોકચર જનતા પાર્ટીના અભિજીત દીપકેની અચોક્કસ મુદતની ભૂખ હડતાળની જાહેરાત

નવી દિલ્હી: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના સ્થાપક પ્રમુખ અભિજીત દીપકેએ શનિવારે જાહેરાત કરી છે કે તેઓ જંતર-મંતર વિરોધ સ્થળ પરથી કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકને હટાવવામાં આવ્યા બાદ અચોક્કસ મુદતના ઉપવાસ શરૂ કરી રહ્યા છે. જંતર-મંતર ખાતે પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા દીપકેએ જણાવ્યું હતું કે, સોનમ વાંગચુકને તબિયત બગડવાને કારણે પોલીસ દ્વારા હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હોવા છતાં તેમનો વિરોધ ચાલુ રહેશે. આગામી ૨૦ જુલાઈના રોજ યોજાનારી નિર્ધારિત કૂચ તેના નક્કી કરેલા સમયપત્રક મુજબ જ આગળ વધશે.

તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલા એક વીડિયોમાં જણાવ્યું કે, “હું આજથી મારા અચોક્કસ મુદતના ઉપવાસ શરૂ કરી રહ્યો છું. હું સૌને અપીલ કરું છું કે કોઈ પણ પાછા ન હટે; આ આંદોલન હવે વધુ મોટું બનશે. સરકારે બહુ મોટી ભૂલ કરી છે… હું તમામ લોકોને જંતર-મંતર આવવા વિનંતી કરું છું. આપણું આંદોલન અહીંથી જ ચાલુ રહેશે અને આપણે ૨૦ જુલાઈના રોજ યોજાનારી આપણી માર્ચ સાથે આગળ વધીશું.”

ઉલ્લેખનીય છે કે, NEET પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓ અને પેપર લીકના વિરોધમાં તેમજ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ સાથે CJP દ્વારા ૨૦ જૂનથી જંતર-મંતર ખાતે પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં ૨૮ જૂનથી સોનમ વાંગચુક પણ અચોક્કસ મુદતના ઉપવાસ પર બેઠા હતા. જોકે, શનિવારે સવારે દિલ્હી પોલીસે હાઈકોર્ટના આદેશ અને તબીબી સલાહને ટાંકીને વાંગચુકને બળપૂર્વક હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા, જે દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ પણ થયું હતું.

આ વિરોધ પ્રદર્શન અને સોનમ વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય અંગે અભિજીત દીપકે સાથેની ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટની વિસ્તૃત વાતચીત સમજવા માટે, તમે આ ‘They Have Left Him to Die’: Abhijeet Dipke on Sonam Wangchuk’s Health and Government Silence વીડિયો જોઈ શકો છો, જેમાં આંદોલનની શરૂઆતની સ્થિતિ અને તેમની મુખ્ય માંગણીઓ વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી છે

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