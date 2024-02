પોરબંદર: ATS, નેવી અને NCBએ 3,300 કિલો ડ્રગ્સ ઝડપી પાડ્યું

પોરબંદર: ભારતીય નૌકાદળ અને NCBએ પાંચ ક્રૂ સભ્યો સાથે મળીને સંયુક્ત ઓપરેશનમાં ગુજરાતના દરિયાકાંઠેથી 3,300 કિલો ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું છે, જે તાજેતરના સમયમાં જપ્ત કરવામાં આવેલ માદક દ્રવ્યોનો સૌથી મોટો જથ્થો છે. અધિકારીઓએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેઓએ જે દવાઓ જપ્ત કરી છે તેમાં 3089 કિગ્રા હશીશ, 158 કિલો મેથામ્ફેટામાઇન અને 25 કિલો મોર્ફિનનો સમાવેશ થાય છે.

Pursuing PM @narendramodi Ji’s vision of a drug-free Bharat our agencies today achieved the grand success of making the biggest offshore seizure of drugs in the nation. In a joint operation carried out by the NCB, the Navy, and the Gujarat Police, a gigantic consignment of 3132…

— Amit Shah (@AmitShah) February 28, 2024