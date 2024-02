સુખવિંદર સિંહની રાજીનામાની ઓફરઃ વિક્રમાદિત્ય ભાજપમાં જોડાશે?

સિમલાઃ હિમાચલ પ્રદેશમાં રાજ્યસભાની ચૂંટણીનાં પરિણામો પછી ક્રોસ વોટિંગને કારણે રાજકારણમાં ભારે હલચલ છે. CM સુખવિંદર સિંહ સુખુએ રાજીનામું આપવાની રજૂઆત કરી છે. રાજ્યમાં કોંગ્રેસ સરકાર પડી જશે?. જેથી કોંગ્રેસ ડેમેજ કન્ટ્રોલમાં લાગેલી છે.

બીજી બાજુ, વિધાનસભામાં આજે બજેટ રજૂ થવાનું છે, પણ ભાજપે દાવો કર્યો હતો કે કોંગ્રેસ સરકાર વિધાનસભ્યોનો વિશ્વાસ ગુમાવી ચૂકી છે. તો શું ભાજપ સુખુ સરકારની વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવશે?મુખ્ય મંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુએ કોંગ્રેસ તરફથી મોકલવામાં આવેલા સમીક્ષકો સામે રાજીનામાની રજૂઆત કરી છે. CM સુખુએ વિધાનસભ્યોની વધતી નારાજગીને જોતાં આ નિર્ણય લીધો છે. જોકે કોંગ્રેસ નેતૃત્વ તરફથી કોઈ નિર્ણય લેવામાં નથી આવ્યો.

BREAKING NEWS:

Himachal Pradesh CM Sukhwinder Singh Sukkhu has RESIGNED 🚨

~ This is an attempt to pacify the rebellion within MLAs.

— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) February 28, 2024