તસવીરોમાં જુઓ જાપાનમાં પીએમ મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત

ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જાપાન પહોંચી ગયા છે. જાપાનના વડા પ્રધાન શિગેરુ ઇશિબાના આમંત્રણ પર પીએમ મોદી અહીં 15મા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. જાપાનની તેમની મુલાકાત અંગે, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું છે કે જાપાન મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારત-જાપાન ખાસ વ્યૂહાત્મક અને વૈશ્વિક ભાગીદારીને નવા પરિમાણો આપવાનો છે.
તેમજ પીએમ મોદીએ ઉમેર્યુ કે છેલ્લા 11 વર્ષમાં બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો મજબૂત થયા છે અને હવે આર્થિક, રોકાણ અને કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) અને સેમિકન્ડક્ટર સહયોગ જેવી નવી તકનીકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે જાપાનમાં પીએમ મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. એક નજર કરીએ તસવીરો પર
(Photos: IANS)