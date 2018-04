કોમનવેલ્થ ગેમ્સ વિલેજમાં સાઈના નેહવાલનાં પિતાને પ્રવેશનો ઈનકાર

ગોલ્ડ કોસ્ટ (ઓસ્ટ્રેલિયા) – ઓલિમ્પિક્સમાં મહિલા બેડમિન્ટનનો કાંસ્ય ચંદ્રક જીતનાર સાઈના નેહવાલે દાવો કર્યો છે કે અત્રે યોજાનાર 21મી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ભારતીય સંઘની સત્તાવાર યાદીમાંથી એનાં પિતા હરવીર સિંહ નેહવાલનું નામ રદ કરવામાં આવ્યું છે. આને કારણે સાઈના ખૂબ અપસેટ થઈ ગઈ છે. 21મી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 4 એપ્રિલથી શરૂ થવાની છે.

અગાઉ સ્પોર્ટ્સ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે સાઈના તથા રિયો ઓલિમ્પિક્સની સિલ્વર મેડલ વિજેતા પી.વી. સિંધુનાં માતા-પિતા એમનાં પોતાનાં ખર્ચે ગોલ્ડ કોસ્ટ જશે અને એમનાં નામ ભારતીય સંઘનાં સભ્યો તરીકે મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

પરંતુ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ વિલેજમાં પિતા હરવીરને પ્રવેશ ન અપાતાં સાઈના ખૂબ નારાજ થઈ છે.

એણે ટ્વીટ કરીને પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવ્યો છે. એણે કહ્યું છે કે એની દરેક મેચો વખતે એનાં પિતાની હાજરી એને માટે ખૂબ જ મહત્વની હોય છે.

સાઈનાએ ગુસ્સો વ્યક્ત કરતાં ટ્વીટ્સમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ફેડરેશનને ટેગ પણ કર્યું છે.

સાઈનાનાં પિતા હરવીર સિંહ નેહવાલ તથા પી.વી. સિંધુનાં માતા વિજયા સહિત 15 જણનાં નામ ભારતીય સંઘનાં સભ્યો તરીકે મંજૂર કરવામાં આવ્યાં હતાં. એમનો પ્રવાસ તથા ગોલ્ડ કોસ્ટમાં રહેવાનો તેમજ અન્ય ખર્ચો સરકારે ઉપાડ્યો નથી.

I wanted his support as I regularly take him for my competitions …but i didn’t understand why nobody informed me all this earlier .. that he can’t enter anywhere #CommonwealthGames2018

He can’t c my matches and he can’t enter the village nor he can meet me in anyway .. what kind of support is this .. @thecgf

Surprise to see that when we started from India for commonwealth games 2018 my father was confirmed as the team official and I paid the whole amount for that but when we came to the games village … his name was cut from team official category .. and he can’t even stay with me .

— Saina Nehwal (@NSaina) April 2, 2018