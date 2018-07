મુંબઈમાં મેઘપ્રકોપઃ વડોદરા એક્સપ્રેસના 411 પ્રવાસીઓને ઉગારી લેવાયા

મુંબઈ – શહેર અને પડોશના પાલઘર, થાણે જિલ્લામાં ચાર દિવસથી પડેલા સતત પડેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારો સરોવરોમાં ફેરવાઈ ગયા હતા.

પાલઘર જિલ્લાના નાલાસોપારા ઉપનગરમાં સૌથી વધારે ખરાબ હાલત જોવા મળી હતી. ત્યાં રસ્તાઓ અને વિસ્તારોમાં તો પાણી ભરાયા હતા, પણ સ્ટેશનના પાટા પર પાણી ખૂબ ભરાતાં ટ્રેન સેવા અટકાવી દેવી પડી હતી.

નાલાસોપારા અને વિરાર વચ્ચે વડોદરા એક્સપ્રેસ ટ્રેન પણ ફસાઈ ગઈ હતી. એના 411 પ્રવાસીઓને ઉગારવા માટે નેશનલ ડિઝાસ્ટર રીસ્પોન્સ ફોર્સ (એનડીઆરએફ) તથા રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ જવાનોની મદદ લેવી પડી હતી. એનડીઆરએફની ટીમે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન કરીને ટ્રેનમાં ફસાઈ ગયેલા 411 પ્રવાસીઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા હતા અને એમને રબરની હોડીઓમાં બેસાડીને સ્ટેશન સુધી પહોંચાડ્યા હતા.

નાલાસોપારામાં રેલવેના પાટા વરસાદના પાણી હેઠળ ડૂબી જતાં અનેક ટ્રેનોને અટકાવી દેવામાં આવી. ગુજરાત કે દિલ્હી તરફથી મુંબઈ આવતી તમામ ટ્રેનોને વિરાર, પાલઘર ખાતે રોકી દેવી પડી હતી.

વડોદરા એક્સપ્રેસ નાલાસોપારા અને વિરાર સ્ટેશનો વચ્ચે અટવાઈ જતાં એમાંના સેંકડો પ્રવાસીઓ ફસાઈ ગયા હતા. એમને બચાવવા માટે રેલવે તંત્રે કોસ્ટ ગાર્ડ તથા એનડીઆરએફની મદદ લીધી હતી. પ્રવાસીઓ અનેક કલાકો સુધી પાણીમાં ફસાયેલા રહ્યા હતા. પ્રવાસીઓને માટે રેલવે તંત્રે નાશ્તાના પેકેટ મોકલાવ્યા હતા અને ત્યારબાદ રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરીને એમને ઉગાર્યા હતા.

Passengers of 12928 Vadodara Express were rescued by the team of NDRF & RPF from the train which was stuck between Nallasopara & Virar. Buses arranged for them at Nallasopara to bring them to Naigaon pic.twitter.com/ga6EB7p7Ye

— Western Railway (@WesternRly) July 10, 2018