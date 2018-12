મુંબઈઃ સાયન હોસ્પિટલ નજીક 17 મોટરબાઈક્સ આગમાં ખાખ; ઉપદ્રવીઓનો હાથ હોવાની શંકા

મુંબઈ – અહીં સાયન ઉપનગરમાં સાયન હોસ્પિટલ નજીક ગઈ કાલે રાતે સ્લમ રીહેબિલીટેશન ઓથોરિટી (SRA) બિલ્ડિંગની બહાર પાર્ક કરવામાં આવેલી 17 મોટરબાઈક્સને આગ લાગી હતી.

સદ્દભાગ્યે બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી કે કોઈને ઈજા થઈ નથી.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, મધરાતની આસપાસના સમયે સુંદર કમલા નગર મહોલ્લાના અમુક સ્થાનિક લોકોની ધ્યાનમાં આ આગ આવી હતી. તેઓ આગને બુઝાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા એટલામાં તો આગે ત્યાં પાર્ક કરાયેલી બધી જ બાઈક્સ તેમજ બાજુના બે ઝાડને પણ ભરડો લીધો હતો.

આગ લાગ્યાના લગભગ પોણા કલાક બાદ અગ્નિશામક દળના જવાનો ચાર બંબા સાથે ત્યાં પહોંચ્યા હતા.

એક ફાયર બ્રિગેડ ઓફિસરે કહ્યું કે અમે ઘટનાસ્થળેથી નમૂનાઓ લીધા છે અને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલી આપ્યા છે. અહેવાલ આવે પછી જ ખબર પડે કે બાઈક્સને આગ ઈરાદાપૂર્વક લગાડવામાં આવી હતી કે પછી અકસ્માતપણે લાગી હતી.

સ્થાનિક પોલીસે પણ આ ઘટનામાં તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. એમને પણ શંકા છે કે આ ઘટનામાં અસામાજિક તત્ત્વોનો હાથ હોઈ શકે છે.

પોલીસે અજાણી આરોપી વ્યક્તિઓ સામે ભારતીય ફોજદારી કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે અને સંપત્તિને નુકસાન કરવાના ઈરાદા સાથે વિસ્ફોટક પદાર્થોનો ઉપયોગ કરીને આગ લગાડીને ઉપદ્રવ કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે.

પોલીસ વધુ તપાસ માટે ફાયર બ્રિગેડ તરફથી અહેવાલ મળવાની રાહ જુએ છે.

#Mumbai#Watch:

18 bikes had caught fire in Sion on Thursday night. The cause of the fire is yet to be ascertained. @MumbaiPolice is conducting an inquiry in the matter. @NBTMumbai pic.twitter.com/e8Qcrb3CVK

— Manish Jha (@nbtmanish) December 14, 2018