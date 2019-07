દંતકથાસમાન ક્રિકેટર ધોનીને હેપી બર્થડે…

ભારતનો સૌથી સફળ ક્રિકેટર મહેન્દ્ર સિંહ ધોની આજે પોતાનો 38મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યો છે. 2004માં આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીનો આરંભ કરનાર વિકેટકીપર અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ધોની એનાં ચાહકો માટે છે – કેપ્ટન કૂલ, માહી, MSD.

ધોનીના નેતૃત્ત્વ હેઠળ ભારતે 2011માં ઘરઆંગણે આઈસીસી ODI વર્લ્ડ કપ સ્પર્ધા જીતી હતી. એની સૌથી યાદગાર ઈનિંગ્ઝ રહી 2005માં પાકિસ્તાન સામે 148 રનની.

ધોની માત્ર ભારતમાં જ નહીં, સમગ્ર વિશ્વમાં મહાન ક્રિકેટરોમાં ગણાઈ રહ્યો છે. એના જન્મદિવસે એની કારકિર્દીને ટ્રિબ્યૂટ આપતાં ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ સંસ્થાએ પણ એક ખાસ વિડિયો ક્લિપ તૈયાર કરાવી છે. આઈસીસી સંસ્થાએ ધોનીને ભારતીય ક્રિકેટનો ચહેરો બદલી નાખનાર ક્રિકેટર તરીકે ઓળખાવ્યો છે.

🔹 A name that changed the face of Indian cricket

🔹 A name inspiring millions across the globe

🔹 A name with an undeniable legacy

MS Dhoni – not just a name! #CWC19 | #TeamIndia pic.twitter.com/cDbBk5ZHkN

— ICC (@ICC) July 6, 2019