મુંબઈમાં યુએસના નવા કોન્સુલ જનરલ તરીકે યુરી આર. ફેડકિવે પદભાર સંભાળ્યો

મુંબઈ: યુરી આર. ફેડકિવે (Yuriy R. Fedkiw) ભારતના મુંબઈ સ્થિત યુ.એસ. કોન્સુલેટ જનરલ ખાતે નવા કોન્સુલ જનરલ (CG) તરીકે ૭ જુલાઈ, ૨૦૨૬ના રોજ વિધિવત રીતે હોદ્દો સંભાળી લીધો છે. મુંબઈ આવ્યા પહેલાં, ફેડકિવે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના બર્ન ખાતે પોલિટિકલ-ઈકોનોમિક અફેર્સના કાઉન્સેલર અને એકટિંગ ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ મિશન તરીકે ફરજ બજાવી હતી. જ્યાં તેમણે સ્વિસ કન્ફેડરેશન અને લિચેન્સ્ટીન સાથેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોનું સંચાલન કર્યું હતું.
બહોળો રાજદ્વારી અનુભવ
યુરી ફેડકિવ અમેરિકી ફોરેન સર્વિસમાં લાંબો અને વૈવિધ્યસભર અનુભવ ધરાવે છે:
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અગાઉના મિશન્સ: તેમણે યુક્રેન, પોલેન્ડ, ઇરાક, સ્લોવેનિયા અને જાપાન સ્થિત યુએસ એમ્બેસીઓમાં રાજકીય, આર્થિક, વાણિજ્યિક, કાયદા અમલીકરણ, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી જેવા વિવિધ મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં કાર્ય કર્યું છે.
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અફઘાનિસ્તાન અફેર્સ યુનિટ (કતાર): વર્ષ ૨૦૨૧માં તેમણે કતાર ખાતે ‘અફઘાનિસ્તાન અફેર્સ યુનિટ’ની સ્થાપનામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી, જ્યાં તેમણે માનવતાવાદી મુદ્દાઓ અને સુરક્ષા પ્રાથમિકતાઓ પર તાલીબાન સાથે મંત્રણા કરી હતી.
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અન્ય મહત્વના પદો: આ સિવાય તેઓ પાકિસ્તાનના લાહોરમાં કોન્સુલ જનરલ, જાપાનના ફુકુઓકામાં પ્રિન્સિપલ ઓફિસર અને ચીનના ચેંગડુમાં કોન્સુલ તરીકે સેવાઓ આપી ચૂક્યા છે.
શૈક્ષણિક પૃષ્ઠભૂમિ અને ભારત અંગે દૃષ્ટિકોણ
ફોરેન સર્વિસમાં જોડાતા પહેલાં, તેમણે દક્ષિણ-પશ્ચિમ જાપાનમાં સ્થાનિક સિટી ગવર્નમેન્ટમાં કામ કર્યું હતું. તેઓ ઇન્ટરનેશનલ અફેર્સમાં બે માસ્ટર્સ ડિગ્રી અને ઇસ્ટ એશિયન સ્ટડીઝમાં બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી ધરાવે છે.
ભારતમાં પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન, ફેડકિવ આર્થિક હિતોને આગળ ધપાવવા, સુરક્ષા ભાગીદારીને મજબૂત કરવા અને બંને દેશોના સંબંધોનો લાભ બંને દેશના લોકોને મળે તે દિશામાં પ્રાદેશિક નેતૃત્વ સાથે મળીને કામ કરવા ઉત્સુક છે. તેઓ પ્રકૃતિપ્રેમી છે અને ભારતની સંસ્કૃતિ તથા વિવિધ ભાષાઓને નજીકથી જાણવા માટે આતુર છે.