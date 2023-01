કુસ્તીબાજોનો વિરોધ : સરકારની સમિતિથી નારાજ ખેલાડીઓ

કુસ્તીબાજો દ્વારા જાતીય સતામણી અને ધરણાના આરોપો પછી, સરકારે રેસલિંગ ફેડરેશન (WFI) ની કામગીરીની તપાસ કરવા માટે એક નિરીક્ષણ સમિતિની રચના કરી હતી. સોમવારે (23 જાન્યુઆરી)ના રોજ આ સમિતિના સભ્યોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સમિતિની રચના પછી પણ આ ધમાલ અટકી નથી. સમિતિના સભ્યોના નામ સામે કુસ્તીબાજોએ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. ઓલિમ્પિયન કુસ્તીબાજ બજરંગ પુનિયા, સાક્ષી મલિકે મંગળવારે (24 જાન્યુઆરી) ટ્વીટ કર્યું કે સરકારે સમિતિની રચનાને લઈને કુસ્તીબાજો સાથે વાત કરી નથી. જોકે રમત મંત્રાલયે કહ્યું છે કે કુસ્તીબાજો પાસેથી સૂચનો લેવામાં આવ્યા હતા.

Wrestlers' protest against WFI | 3 out of 5 names in Oversight Committee were suggested by these (protesting) wrestlers but now they claim they were not taken in the loop: Sports Ministry Sources to ANI https://t.co/xWta4CA73Q

— ANI (@ANI) January 24, 2023