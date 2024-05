એપ્રિલમાં જથ્થાબંધ મોંઘવારી દર 13 મહિનાની ઊંચાઈએ

નવી દિલ્હીઃ એપ્રિલમાં જથ્થાબંધ મોંઘવારી દર (WPI) 13 મહિનાની ઊંચાઈએ પહોંચ્યો છે. એપ્રિલમાં સતત બીજા મહિને વધીને WPI 1.26 ટકા થયો છે. WPI આધારિત મોંઘવારી એપ્રિલ, 2023માં 0.79 ટકા અને માર્ચ, 2024માં 0.53 ટકા થયો હતો. જોકે એપ્રિલમાં WPI મોંઘવારી દર એક ટકા અંદાજવામાં આવ્યો હતો.

જથ્થાબંધ મોંધવારી દરમાં વધારો ખાદ્ય વસ્તુઓ, વીજળી, પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ, ફૂડ પ્રોડક્ટ અને અન્ય ઉત્પાદિત ચીજવસ્તુઓની કિંમતોમાં વધારો થયો છે. એપ્રિલમાં ખાદ્ય વસ્તુઓનો મોંઘવારી દર 7.74 ટકા થયો છે, જે માર્ચમાં 6.88 ટકા હતો. શાકભાજીનો ફુગાવાનો દર 23.60 ટકા રહ્યો હતો, જે માર્ચમાં 19.52 ટકા હતો. ફ્યુઅલ અને વીજના ફુગાવો એપ્રિલમાં 1.38 ટકા રહ્યો હતો, જે માર્ચમાં (-) 0.77 ટકા હતો.

