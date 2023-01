DGCAએ એર ઈન્ડિયાને 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો

ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ એર ઈન્ડિયા પર પેરિસથી નવી દિલ્હી આવી રહેલી ફ્લાઈટમાં મહિલા મુસાફરના બ્લેન્કેટમાં પેશાબ કરવા બદલ 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. ડીજીસીએનું કહેવું છે કે 6 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ બનેલી ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી ન હતી, તેથી જ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

એર ઈન્ડિયાની AI 142 પેરિસથી દિલ્હી ફ્લાઈટમાં, એક પુરુષ મુસાફરે વોશરૂમમાં સિગારેટ પીધી અને પછી સીટ પર પડેલી મહિલા મુસાફરના બ્લેન્કેટ પર પેશાબ કર્યો. જે બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. એર ઈન્ડિયાને છેલ્લા એક મહિનામાં બીજી વખત દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

Air India has closed its internal investigation into the actions by its crew operating and administrative staff supporting AI102 on 26th November 2022.The crew were approached by the complainant seeking assistance after allegedly being urinated on by a fellow passenger: Air India pic.twitter.com/1uRxg0Znhz — ANI (@ANI) January 24, 2023

જણાવી દઈએ કે ગયા વર્ષે 26 નવેમ્બરના રોજ ઉડ્ડયન નિયમનકાર DGCAએ એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ દરમિયાન અનેક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાના મામલામાં એર ઈન્ડિયા પર 30 લાખ રૂપિયા અને સર્વિસ ડિરેક્ટર પર 3 લાખ રૂપિયાનો દંડ લગાવ્યો હતો. પાઈલટ ઈન્ચાર્જને પણ ત્રણ મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો હતો.

He (S Mishra) was co-operative & claiming ignorance of the event, there was no risk to flight safety & that a resolution had been witnessed b/w the parties, crew made a judgement call to record it as (non-reportable) incident rather than (reportable) case of unruliness: Air India — ANI (@ANI) January 24, 2023

શું છે મામલો?

ફ્લાઈટ પેરિસથી દિલ્હી આવી હતી. એરપોર્ટ સિક્યોરિટીને જાણ કરવામાં આવી હતી કે પુરુષ પેસેન્જર નશામાં હતો અને કેબિન ક્રૂની સૂચનાઓનું પાલન કરતો ન હતો. તેણે નશામાં ધૂત મહિલા પેસેન્જરના બ્લેન્કેટ પર પેશાબ કર્યો. સમગ્ર મામલાને લઈને સીઆરપીએફ દ્વારા દિલ્હીમાં પુરૂષ મુસાફરને પકડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ બંને મુસાફરો વચ્ચે સમાધાન થયા બાદ પુરૂષ મુસાફરને છોડી દેવામાં આવ્યો હતો.

It should also be noted that, in the absence of witnesses to the alleged act, crew were being asked to make a presumption of the accused’s guilt which runs contrary to natural justice and due process: Air India — ANI (@ANI) January 24, 2023

તમને જણાવી દઈએ કે ગયા વર્ષે 26 નવેમ્બરે એર ઈન્ડિયાની અન્ય એક ફ્લાઈટમાં એક પુરૂષ મુસાફર પર એક વૃદ્ધ મહિલા મુસાફર પર પેશાબ કરવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. આ મામલાને લઈને ન્યૂઝ એજન્સી એએનઆઈ અનુસાર, એર ઈન્ડિયાના સીઈઓ સહિત ઘણા અધિકારીઓને આ મામલાની સંપૂર્ણ જાણકારી હતી.