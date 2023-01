કંગના બેક ઓન ટ્વિટર, ટ્વિટ કરીને ખુશી વ્યક્ત કરી

કંગના બેક ઓન ટ્વિટરઃ બોલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌતનું સસ્પેન્ડ કરાયેલું ટ્વિટર એકાઉન્ટ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. તેણે કંગના રનૌત દ્વારા શેર કરેલા ટ્વિટમાં ખુશી વ્યક્ત કરી છે. અભિનેત્રીએ લખ્યું કે તે પરત ફર્યા બાદ ખૂબ જ ખુશ છે. જણાવી દઈએ કે કંગના રનૌતનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ તેના વિવાદાસ્પદ નિવેદનોને કારણે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે એલોન મસ્કે ટ્વિટર સંભાળ્યું, ત્યારે અભિનેત્રીએ આશા વ્યક્ત કરી કે તેનું એકાઉન્ટ પુનઃસ્થાપિત થશે.

Hello everyone, it’s nice to be back here 🙂

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 24, 2023